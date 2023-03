DAX fällt auf 14.800 Punkte - Anleger nehmen Reißaus

Kurz vor dem Wochenende suchen Anleger am deutschen Aktienmarkt abermals das Weite. Mit zwischenzeitlich rund 14.800 Punkten büßt das Deutschland 40 gegenüber dem Vortag rund 2,10 Prozent seines Wertes ein. Neben den schwelenden Sorgen innerhalb der Bankenbranche sind es Fragezeichen in puncto zukünftiger US-Geldpolitik, welche Investoren Aktientitel mit spitzen Fingern anfassen lassen. Fed erhöht Zinsen um 25 Basispunkten - Fragen über zukünftige US-Geldpolitik stehen weiterhin im Raum Nachdem der US-Währungshüter zur Wochenmitte wie im Vorfeld erwartet in Höhe von 25 Basispunkten das Zinsniveau auf eine Spanne von 4,75-5,00 Prozent nach oben angepasst hat, bleiben die Fragezeichen in puncto Geldpolitik allerdings weiter bestehen. Die Fed steht demnach weiterhin vor der Herausforderung, auf der einen Seite für Beruhigung im Bankensektor zu sorgen, ohne die Inflationsbekämpfung zu vernachlässigen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

