Bad Wimpfen (ots) -In der aktuellen Ökotest-Ausgabe stechen Lidl-Eigenmarken aus dem Food- und Non-Food-Bereich zum wiederholten Male hervor. So erhält die "Crownfield Bio Quinoa Weiss" das Gesamturteil "Sehr gut". Hervorzuheben ist hier vor allem das sehr gute Testergebnis im Bereich der Inhaltsstoffe. Zudem zählt das Lidl-Produkt mit einem Preis von 2,49 Euro pro 500 Gramm zu den günstigsten im Test.Im Non-Food-Bereich erzielt die Zahnpasta "Dentalux 3-Fach-Schutz Frische Gel" die Gesamtbewertung "Sehr gut" und gehört somit zu den besten im Test. Auch bei diesem Lidl-Produkt überzeugt das sehr gute Ergebnis hinsichtlich der Inhaltsstoffe sowie dem günstigen Preis von 0,39 Euro pro 75 Milliliter.Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.