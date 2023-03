Der Markt blickt auf eine sehr ereignisreiche Woche zurück. Schon am Wochenende hatte die Notrettung der Credit Suisse für Aufmerksamkeit gesorgt, am Mittwoch legte die Fed nach. Allerdings nicht nach dem Geschmack des Marktes. Viel zu besprechen also für DER AKTIONÄR TV Moderatorinnen Johanna Krämer und Viola Grebe in diesem Wochenrückblick. Zwar fiel der Zinsschritt der Fed mit 0,25 Prozentpunkten so aus, wie die Mehrheit der Marktteilnehmer das erwartet hatte, doch gleichzeitig stellte Notenbankchef Jerome Powell klar, dass die Bankenkrise nicht automatisch bedeute, mit dem Kampf gegen die Inflation aufzuhören. Der Markt hatte ja eigentlich gehofft, dass die Fed das Ende der Zinserhöhungen signalisieren würde. Neben diesen beiden marktbewegenden Themen lieferten einige Unternehmen ihre endgültigen Zahlen ab. Am Freitag war der DAX um die Mittagszeit deutlich im Minus, vor dem Wochenende nahmen anscheinend einige Anleger Geld vom Tisch, die Stimmung weiterhin nervös. Was steht kommende Woche auf der Marktagenda? Mehr dazu im Video.