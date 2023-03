Hagen (ots) -Banu Suntharalingam ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Beautyholic sowie Expertin für Marketing und Positionierung in der Beautybranche. Mit ihrem Angebot unterstützt sie Kosmetikerinnen und Studioinhaberinnen dabei, erfolgreich und automatisiert ihre Traumkunden zu gewinnen. Bereits mehr als 450 Kosmetikstudios in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich konnten von ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen profitieren. Erfahren Sie hier, welchen Beitrag innovative Ideen zum Beautybusiness-Erfolg leisten.Die Beautybranche erlebt derzeit einen Boom: Die Nachfrage nach Kosmetikbehandlungen reißt nicht ab, der Markt wächst seit Jahren stetig weiter - ein Trend, der auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Eine wichtige Rolle spielt dabei der anhaltende Wandel im Beautybusiness: Fortschrittliche Methoden und innovative Technologien führen dazu, dass Kunden permanent neue Behandlungsmöglichkeiten geboten werden. "In der Folge wird auch der Beruf der Kosmetikerin immer attraktiver", weiß Banu Suntharalingam von Beautyholic. "Viele angehende Kosmetikerinnen werden dabei von dem Wunsch angetrieben, die innere Schönheit nach außen zu bringen und der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen." Wie man mit innovativen Ideen erfolgreich im Beautybusiness durchstartet, hat die Expertin in den folgenden vier Tipps zusammengefasst.1. Das Angebot anderer Kosmetikstudios analysierenWer in der Beautybranche Fuß fassen möchte, sollte sich zunächst darüber im Klaren sein, an welche Zielgruppe sich das eigene Angebot richten soll. Ebenso wichtig ist die Frage, welche Techniken, Konzepte und Kosmetikbehandlungen überhaupt angeboten werden sollen. Erst, wenn diese Aspekte feststehen, können angehende Kosmetikerinnen ermitteln, welche Geräte und Ausrüstung sie tatsächlich benötigen. Dabei ist es nicht zwingend notwendig, immer die neuesten Konzepte, gehyptesten Produkte und innovativsten Behandlungsmethoden im Angebot zu haben. Anstatt lediglich Trends zu folgen, hat es sich vor allem zu Beginn oftmals als am effizientesten und sinnvollsten erwiesen, stattdessen auf bewährte Kosmetikbehandlungen zu setzen. Erfolgreiche Ansätze, die in anderen Kosmetikstudios gut laufen, können für das eigene Beautybusiness nachweislich sehr profitabel sein. Entsprechend lohnt es sich, das Angebot besonders erfolgreicher Studios genauer unter die Lupe zu nehmen, um zu ermitteln, welche Behandlungsmethoden bei anderen Anbietern gut laufen und welche Faktoren entscheidend zu deren Erfolg beitragen. Basierend auf dieser Analyse kann anschließend ein individueller Behandlungskatalog erstellt werden, der dem eigenen Stil, den persönlichen Vorlieben und den individuellen Präferenzen entspricht. Der Fokus sollte dabei auf den Kernaspekten des Geschäfts liegen.2. Die Kundenakquise in den Fokus nehmenDas zentrale Ziel eines jeden Beautybusiness sollte es sein, neue Kunden auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen. Viele Kosmetikstudios greifen hierzu noch immer auf alte Methoden wie Flyer, Facebook-Beiträge oder Zeitungsanzeigen zurück, obwohl diese Strategien schon längst nicht mehr die gewünschten Ergebnisse bringen. Um planbar und zielgerichtet mehr Kunden zu gewinnen und den Terminkalender zu füllen, kommt es vor allem auf eines an: die Qualität der Dienstleistungen. Ein hochwertiges Angebot sorgt dafür, dass die Kunden zufrieden sind und gerne wiederkommen. Zufriedene Kunden werden das Kosmetikstudio weiterempfehlen und mehr Kundschaft anziehen. Entsprechend sollte der Fokus angehender Kosmetikerinnen darauf liegen, hochwertige Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen. Zusätzlich empfiehlt sich ein ergebnisorientiertes Marketing, das es Kosmetikstudios ermöglicht, sich von der Konkurrenz abzuheben. Über verschiedene Medienformate wie Bilder, Texte und Videos lassen sich die Geräte, Produkte und Behandlungsmethoden auf eine Art und Weise präsentieren, die sicherstellt, dass Kunden den Nutzen der angebotenen Dienstleistungen sofort verstehen.3. Auf einen kundenfreundlichen Service setzenEin innovativer Kundenservice ist das A und O, wenn es darum geht, die Kundenbindung zu stärken. So können angehende Kosmetikerinnen ihren Kunden zum Beispiel die Möglichkeit geben, Termine bequem online zu vereinbaren. Automatische Terminerinnerungen stellen sicher, dass Leerläufe reduziert und Umsatzverluste vermieden werden können. Auch die Nachbetreuung spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen: So geben Kosmetikerinnen, die sich einige Tage später nach dem Behandlungserfolg erkundigen, ihren Kunden das Gefühl, dass das Beautystudio auch wirklich an ihrem Wohlergehen interessiert ist. Zudem können Kosmetikerinnen im Rahmen eines persönlichen Gesprächs um das Feedback ihrer Kunden bitten - und auf diese Art und Weise ihr Interesse an den Kundenbedürfnissen zum Ausdruck bringen.4. Abonnements, monatliche Mitgliedschaften und Behandlungspakete anbietenAbonnements, monatliche Mitgliedschaften und Behandlungspakete haben sich bereits für viele Kosmetikstudios als Erfolgsgarant erwiesen. Der Grund: Durch sie erhalten Kunden das Gefühl, dass das Beautybusiness nicht nur auf kurzfristige Margen ausgerichtet ist, sondern langfristige Ergebnisse erzielen möchte. Ein typisches Beispiel wäre ein vergünstigtes Paket aus insgesamt drei Gesichtsbehandlungen, die auf die individuellen Kundenbedürfnisse ausgerichtet sind. Als ebenfalls effizient und wirkungsvoll haben sich monatliche Mitgliedschaften erwiesen, die dafür sorgen, dass Kunden regelmäßig wiederkommen. Durch die monatlichen Zahlungen entsteht ein stetiger Cashflow, ohne dass Kosmetikerinnen ständig neue Kunden gewinnen müssen.Sie möchten erfolgreich und zielsicher mit Ihrem eigenen Beautybusiness durchstarten und möchten sich dabei von einer erfahrenen Expertin unterstützen lassen? 