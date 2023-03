Neckarsulm (ots) -In der neuen Ausgabe des Verbrauchermagazins Öko-Test überzeugte Kaufland erneut mit drei Produkten seiner Eigenmarken. Der weiße Quinoa von K-Bio sowie die bevola Zahncreme Kräuter und das bevola Baby Pflegebad wurden jeweils mit der Bestnote "sehr gut" ausgezeichnet.Im Test mit 19 verschiedenen Quinoa-Körnern konnte das Produkt der Kaufland-Eigenmarke K-Bio insbesondere bei den Inhaltsstoffen überzeugen und erhielt hierfür die Note "sehr gut". Der Quinoa von Kaufland eignet sich als Beilage, in Salaten, Aufläufen oder als Alternative zu Reis und Pasta.Ebenfalls im Fokus der Öko-Tester: Die Produkte der Kaufland-Eigenmarke bevola. So wurden insgesamt 48 verschiedene Zahncremes getestet. Beim Ergebnis konnte Kaufland erneut punkten: Die Zahncreme Kräuter von bevola wurde in Bezug auf die Inhaltsstoffe mit "sehr gut" bewertet. Die Zahncreme enthält kein Titandioxid und darf sich so über ein Top-Gesamtergebnis freuen. Die bevola Zahncreme mit wertvollen Kräuterextrakten reinigt die Zähne effektiv und sorgt nicht nur für eine umfassende Kariesprophylaxe, sondern auch für langanhaltende Atemfrische und ein sauberes MundgefühlZudem wurde auch das bevola Baby Pflegebad getestet. Dafür nahm Öko-Test 19 verschiedene Babybäder unter die Lupe. Das Eigenmarkenprodukt von Kaufland schnitt hier bei den Inhaltsstoffen mit "sehr gut" ab und wurde somit ebenfalls mit der Bestnote belohnt. Das Pflegebad reinigt die Haut von Babys mit hautfreundlichen und seifenfreien Waschsubstanzen besonders schonend und trocknet sie nicht aus. Die Rezeptur mit Allantoin und Panthenol beruhigt und pflegt die Haut. Das Pflegebad eignet sich daher ideal auch für Erwachsene mit empfindlicher Haut. Zudem enthält das Pflegebad weder Mikroplastik noch tierische Inhaltsstoffe. Die Hautverträglichkeit wurde in dermatologischen Tests auf empfindlicher Haut getestet und bestätigt.Aktuelle Pressemitteilungen, spannende Schwerpunktthemen, eine Bildauswahl, sowie Audio- und Videomaterial finden Sie auf unserem neuen Presseportal unter https://unternehmen.kaufland.de/pressePressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5471670