Mainz (ots) -Woche 13/23Sa., 25.3.6.55 Meine Freundin ConniBitte Folgenänderung beachten:Conni auf WaldsafariBitte streichen: Conni lernt Rad fahren__________________________Bitte Ergänzung und Änderungen beachten:12.45 sportstudio liveEiskunstlauf-WMKür Männer. . .ca. 13.25 UhrEishockey: DELPlayoffs Viertelfinale Spiel 5Zusammenfassung Ingolstadt - DüsseldorfReporter: Konstantin Klostermannca. 13.40 UhrLanglauf-Weltcup, FinaleSprint Frauen und MännerModeration: Norbert KönigBitte streichen: Sven Voss. . .ca. 14.55 UhrWeltcup-Finale Nordische KombinationMänner, SkispringenModeration: Norbert KönigBitte streichen: Sven Vossca. 15.25 UhrWeltcup-Finale Nordische KombinationMänner, 10 km LanglaufModeration: Norbert KönigBitte streichen: Sven Voss. . .So., 26.3.Bitte Änderungen beachten:12.48 sportstudio liveLanglauf-Weltcup, Finale20 km Massenstart FrauenModeration: Norbert KönigBitte streichen: Sven Vossca. 13.00 UhrLanglauf-Weltcup, Finale20 km Massenstart MännerModeration: Norbert KönigBitte streichen: Sven Voss. . .ca. 14.10 UhrWeltcup-Finale Nordische KombinationMänner, SkispringenModeration: Norbert KönigBitte streichen: Sven Vossca. 14.25 UhrWeltcup-Finale Nordische KombinationMänner, 10 km LanglaufModeration: Norbert KönigBitte streichen: Sven Voss. . .Mo., 27.3.19.25 WISOBitte Änderung beachten:Moderation: Marcus NiehavesBitte streichen: Sarah TackeWoche 14/23Di., 4.4.17.40 sportstudio liveDFB-Pokal, ViertelfinaleEintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin. . .Bitte Ergänzung beachten:Gast: Felix KroosMi., 5.4.20.15 sportstudio live (VPS 20.14)DFB-Pokal, ViertelfinaleRB Leipzig - Borussia Dortmund. . .Bitte Ergänzung beachten:Experte: Per MertesackerWoche 15/23Mi., 12.4.23.00 sportstudio UEFA Champions LeagueViertelfinale, Hinspiele. . .Bitte Ergänzungen beachten:Zusammenfassungen der Spiele:Real Madrid - FC ChelseaAC Mailand - SSC NeapelManchester City - FC Bayern MünchenBenfica Lissabon - Inter MailandWoche 16/23Sa., 15.4.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 5.50 Uhr beachten:5.50 Das erste Mal ... Mi., 19.4.23.00 sportstudio UEFA Champions LeagueViertelfinale, Rückspiele. . .Bitte Ergänzungen beachten:Gast: Ralf RangnickZusammenfassungen der Spiele:FC Bayern München - Manchester CityInter Mailand - Benfica LissabonSSC Neapel - AC MailandFC Chelsea - Real MadridWoche 17/23Sa., 22.4.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 5.50 Uhr beachten:5.50 Das erste Mal ... USA!6.20 JoNaLu (VPS 6.15)6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.40)6.55 Meine Freundin Conni (VPS 6.50)7.05 Wickie und die starken Männer7.20 Wickie und die starken Männer (VPS 7.15)7.30 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood7.40 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood7.55 Ernest & Rebecca (VPS 7.50)8.05 Ernest & Rebecca (VPS 8.00)8.15 Mia and me8.40 heute Xpress8.43 Bibi Blocksberg9.10 Bibi und Tina (VPS 9.05)9.35 Bibi und Tina (VPS 9.30)(Weiterer Ablauf ab 9.55 Uhr wie vorgesehen.) Do., 27.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:0.55 Blutige Anfänger (HD/AD/UT)Stirb zweimalAnn-Christin Heffner Jane ChirwaKilian Hirschfeld François GoeskeMarc Abel Timmi TrinksAylin Aksu Asli Melisa UzunSami Malouf Neil Malik AbdullahJulia Salomon Esther SchweinsMadeleine Konrad Birte Hanusrichterund andereSchnitt: Kjell PetersonMusik: Christian Biegai, Kerim KönigKamera: Marcus StotzBuch: Jörg Brückner, Heike Brückner von GrumbkowRegie: Franco Tozza(Erstsendung 9.3.2022)Deutschland 2022("Blutige Anfänger: Cop-Killer" entfällt.)Woche 18/23 Sa., 29.4.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 5.50 Uhr beachten:5.50 Das erste Mal ... USA!6.20 JoNaLu (VPS 6.15)6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.40)6.55 Meine Freundin Conni (VPS 6.50)7.05 Wickie und die starken Männer7.20 Wickie und die starken Männer (VPS 7.15)7.30 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood7.40 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood7.55 Ernest & Rebecca (VPS 7.50)8.05 Ernest & Rebecca (VPS 8.00)8.15 Mia and me8.40 heute Xpress8.43 Bibi Blocksberg9.10 Bibi und Tina (VPS 9.05)9.35 Bibi und Tina (VPS 9.30)(Weiterer Ablauf ab 9.55 Uhr wie vorgesehen.)Do., 4.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:0.55 Blutige Anfänger (HD/AD/UT)VerzocktAnn-Christin Heffner Jane ChirwaKilian Hirschfeld François GoeskeMarc Abel Timmi TrinksAylin Aksu Asli Melisa UzunSami Malouf Neil Malik AbdullahMadeleine Konrad Birte HanusrichterMichael Kelting Werner DaehnJulia Salomon Esther Schweinsund andereSchnitt: Kjell PetersonMusik: Christian Biegai, Kerim KönigKamera: Marcus StotzBuch: Lucas Flasch, Heike Brückner von GrumbkowRegie: Franco Tozza(Erstsendung 16.3.2022)Deutschland 2022("Blutige Anfänger: Weggeworfen" entfällt.)