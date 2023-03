Der DAX ist nach dem Verlaufstief bei 14.458 Punkten wieder kräftig gestiegen und konnte den Widerstand bei 15.100/15.150 Punkten nach oben durchbrechen. Der DAX ging am Vortag bei 15.210 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Freitag zeigt sich der DAX hingegen wieder schwach und notiert unter 14.900 Punkten. Das zuvor noch offene Gap bei 14.980 Punkten wurde bereits wieder geschlossen. Aktuell notiert der DAX 14.850 Punkten, direkt an der unteren ...

