Bonn (ots) -Noch bevor König Charles III. am 6. Mai offiziell zum König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland gekrönt wird, stattet er gemeinsam mit der Königin-Gemahlin Camilla kommende Woche Deutschland einen dreitägigen Staatsbesuch ab. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werden König Charles III. und seine Frau am Mittwoch am Brandenburger Tor mit militärischen Ehren empfangen - es ist das erste Mal, dass diese Zeremonie am Brandenburger Tor stattfindet. Anschließend gibt es in Schloss Bellevue ein Staatsbankett zu Ehren des Königspaares. Am Donnerstag wird Charles III. im Deutschen Bundestag reden. Am Freitag ist ein Besuch der Hansestadt Hamburg und des Hamburger Hafens vorgesehen.phoenix wird an allen drei Tagen über den Besuch des britischen Königspaares in Deutschland berichten. Am Mittwoch (29. März 2023) beginnt phoenix ab 14.05 Uhr in einer Sondersendung mit der Live-Berichterstattung von der Ankunft des Paars auf dem Berliner Flughafen BER. Gegen 15.00 Uhr zeigt phoenix das militärische Zeremoniell am Brandenburger Tor live. Ab 16.00 Uhr wird die Rede des Bundespräsidenten in Schloss Bellevue im Rahmen des Staatsempfangs erwartet, die phoenix ebenfalls live zeigt. Die Hauptstadtreporter Erhard Scherfer und Gerd-Joachim von Fallois werden das Königspaar in Berlin begleiten und live von den verschiedenen Stationen berichten. Im Bonner Studio ist der in Deutschland lebende britische Journalist Grahame Lucas zu Gast, der den Staatsbesuch einordnen und hintergründig erklären wird.Am Donnerstag (30. März 2023) ist phoenix live dabei, wenn König Charles III. um 12.00 Uhr im deutschen Parlament spricht. phoenix-Korrespondent Erhard Scherfer wird den Besuch des Königs im Reichstagsgebäude begleiten und die Rede mit Gesprächsgästen analysieren und einordnen. Anschließend zeigt phoenix weiter live die Debatten im Bundestag. In phoenix der tag (17.30 Uhr) zeigt phoenix eine Zusammenfassung des weiteren royalen Besuchsprogramms in Berlin und Brandenburg.Am Freitag (31. März 2023) berichtet phoenix in seinen aktuellen phoenix vor ort-Strecken vom weiteren Verlauf des royalen Staatsbesuchs in Hamburg. phoenix-Reporterin Katharina Kühn meldet sich dazu live aus der Hansestadt mit Eindrücken des Tages. Eine Zusammenfassung des dritten und letzten Besuchstages in Deutschland sendet phoenix am Freitag um 17.30 Uhr in phoenix der tag.