Berlin (ots) -Erleben Sie das exklusive Einkaufserlebnis im neuen mientus "Living Room". Dieser Bereich im mientus Store auf dem Kurfürstendamm 52 in Berlin wurde speziell für VIP-Gäste entwickelt, um ein ungestörtes und intimes Einkaufserlebnis zu ermöglichen.Als VIP-Gast haben Sie die Möglichkeit, eine ruhige und private Umgebung zu genießen, in der Sie sich voll und ganz auf Ihre Einkäufe konzentrieren können. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Sie z.B. eine individuelle Maßkonfektion von unseren Partnern Kiton, Zegna oder Brioni wünschen, da Sie hier in aller Ruhe Ihre Wünsche und Anforderungen besprechen und Ihre Maße aufnehmen lassen können.mientus steht bereits seit über 80 Jahren für eine absolut einmalige Zusammenstellung von Kleidungsstücken aus den Kollektionen der internationalen Top-Modedesigner und Luxuslabels, verbunden mit einem erstklassigen Service. Das Familienunternehmen wird bereits in dritter Generation geführt und hat sich aufgrund der langjährigen Erfahrung und dem besonderen Augenmerk auf Luxus, Qualität und Stil zu einem der größten Anbieter für exklusive Mode in Deutschland entwickelt.