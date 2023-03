NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Bankensektor bereitet den Anlegern nach wie vor Sorgen. Daher starteten die Wall Street und auch die technologielastigen Nasdaq-Börsen am Freitag mit Verlusten in den Handel. Der Dow Jones Industrial gab um 0,92 Prozent auf 31 810,69 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,99 Prozent auf 3909,58 Zähler ein. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,82 Prozent auf 12 623,06 Punkte nach unten.

Am Donnerstag hatte US-Finanzministerin Janet Yellen ihre Bereitschaft erklärt, bei Bedarf weitere Maßnahmen zum Schutz von Bankeinlagen zu ergreifen. Damit entschärfte sie ihre Absage an eine "pauschale" Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems etwas. Die Unsicherheit hält indes weiter an: So bleibt der über die US-Notenbank Fed gedeckte Liquiditätsbedarf der heimischen Banken vergleichsweise hoch.

Zudem legte das Volumen der ausstehenden Anleihen aus dem sogenannten Bank Term Funding Program im Vergleich zur vergangenen Woche massiv zu. Dieses Programm wurde jüngst im Zuge der Fed-Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der kalifornischen Silicon Valley Bank und der New Yorker Signature Bank geöffnet. Im Rahmen des Programms sind die Richtlinien für Sicherheiten strenger./ck/stw

