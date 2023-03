Ratingen/ Frankfurt (ots) -Im Zuge eines bereits bestehenden Mandats übernimmt die 3KOMMA1 Investment Management das Asset Management für eine Mixed-Used Immobilie mit rd. 170 Einheiten in Frankfurt am Main. Es handelt sich dabei um ein Objekt aus möblierten und unmöblierten Apartments sowie Einzelhandelsflächen. Mit der bestehenden Expertise für Serviced Apartments soll 3KOMMA1 Investment für die wertsteigernde und konzeptionelle Weiterentwicklung des Portfolios sorgen.Mit einem Quartiersmanager vor Ort sowie integrierten Mieterservices wie zum Beispiel Starterpaketen und eine buchbarer Outdoorküche, bietet die Mixed-Used Immobilie seinen Bewohnern attraktive Mehrwerte. Zur Vereinfachung und Digitalisierung der Prozesse wurde durch 3KOMMA1 Investment eine Quartiersapp implementiert. Hierüber lassen sich Daten zur Wohnung abrufen, Kommunikation zwischen Bewohnern untereinander und wichtigen Ansprechpartnern wie Property und Facility Management abbilden sowie wohnbegleitende Services buchen. "Die Installation digitaler Prozesse ist nur ein Baustein, wie wir die bestehenden Wohneinheiten zukunftsfähiger aufstellen", sagt Kai Rambow, Geschäftsführer bei 3KOMMA1. "Im Fokus unserer Maßnahmen steht zunächst der konkrete Mehrwert für die Nutzer in Verbindung mit einer nachhaltigen Wertsteigerung des Objekts."Mit der Immobilie in Frankfurt am Main erweitert 3KOMMA1 Investment ein langfristig angelegtes Asset-Management-Mandat. Das erste Objekt des Portfolios mit rund 200 Wohneinheiten in der Metropolregion Nürnberg wurde bereits im letzten Jahr in das Management übernommen. Somit befinden sich aktuell rund 370 Wohnungen in dem langfristig angelegten Asset-Management Mandat. Sukzessive soll das Portfolio auf über 1.000 Einheiten ausgebaut werden. Schwerpunkte des wohnungswirtschaftlichen Portfolios werden u.a. Serviced-Apartment-Konzepte sein. Ausschlaggebend für die Zusammenarbeit war die jahrelange Erfahrung im Bereich wohnbegleitender Services und Quartiersmanagement der zur INTERBODEN Gruppe gehörenden 3KOMMA1.Pressekontakt:PR + Presseagentur textschwesterAlex Iwan I T 0211 74959690 I alex@textschwester.de |Kim Köhler | 0211 749596917 | kim.koehler@textschwester.deOriginal-Content von: INTERBODEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163171/5471777