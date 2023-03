Würzburg (ots) -Werbetexte sind der Verkaufsmotor eines jeden Unternehmens - und bedeuten gleichzeitig für viele von ihnen das geschäftliche Aus! Doch warum bringen schwache Inhalte selbst gestandene Firmen zunehmend ins Straucheln? Und was noch wichtiger ist: Wie dreht man den Spieß rechtzeitig um und bewegt potenzielle Kunden mit nur wenigen Sätzen zuverlässig zum Kauf? Als Gründer und Geschäftsführer von Premium Copywriting versorgt Constantin Klausmann Marketingagenturen mit hochkonvertierenden Werbetexten, die ihre Werbestrategien überhaupt erst zur Geltung bringen und damit den Erfolg ihrer Kundenprojekte sichern. Hier erfahren Sie, wie er dabei vorgeht und welche Vorteile sich für Marketingagenturen aus der Zusammenarbeit mit dem Copywriter ergeben.Marketingagenturen sind stets darum bemüht, das Branding und den Online-Auftritt anderer Unternehmen zu optimieren, durch gezielte Recruiting-Kampagnen regelmäßig Bewerbungen für sie zu generieren oder die Umsätze ihrer Kunden durch Social Media Ads zu erhöhen. Dabei haben sie sich im Laufe der Zeit auf einige dieser Bereiche spezialisiert und beherrschen ihr Fachgebiet dank langjähriger Erfahrung einwandfrei. Doch gerade in den letzten Jahren blieb der Kundenerfolg bei vielen von ihnen aus: Trotz der professionellen Umsetzung ihres Angebots verzeichneten ihre Kunden häufig einen Einbruch ihrer Verkaufszahlen und konnten auch ihre offenen Stellen mehrheitlich nicht besetzen. Einer der wesentlichen Gründe hierfür ist die mangelnde Qualität ihrer Werbetexte, die schlichtweg zu nichtssagend und austauschbar sind. Obwohl ihnen dieser Umstand größtenteils bekannt ist, bemühen sie sich aus den verschiedensten Gründen nicht um bessere Inhalte. "Noch immer verlassen sich zu viele Unternehmen auf mittelmäßige Werbetexte. Sie unterschätzen den Wert einzigartiger und hochwertiger Inhalte - und nehmen sich damit selbst den Wind aus den Segeln", warnt Constantin Klausmann, Geschäftsführer von Premium Copywriting."Umso wichtiger ist es speziell für Marketingagenturen, ihre Kundenprojekte um professionelle Werbetexte zu ergänzen - nur so gewinnen sie Premium-Kunden, die gemeinsam mit ihnen noch erfolgreicher werden wollen. Genau dabei unterstützen wir sie und sorgen dafür, dass sie nachhaltig bessere Ergebnisse erzielen und sich wieder auf ihr Tagesgeschäft fokussieren können", führt der Marketing-Experte weiter aus. Demnach liefert Constantin Klausmann bereits seit mehr als drei Jahren Marketingagenturen mit Hochpreisangebot professionelle Werbetexte für Landingpages, DMC-Reports, Newsletter oder Ad-Texte. Auf Grundlage ihres umfassenden verkaufspsychologischen Know-hows erstellen die Experten rund um Constantin Klausmann die gewünschten Inhalte stets termingerecht und in konstant hoher Qualität. So konnte das Team bereits mehr als 40 Unternehmen dabei unterstützen, ihre Kundenergebnisse unter gleichzeitiger Einsparung von Arbeitsaufwand signifikant zu verbessern.Konvertierende Werbetexte werden 2023 noch wichtiger: Warum Marketingagenturen deshalb schnell umdenken müssen"Obwohl man von Marketingagenturen andere Ansichten erwarten würde, halten viele von ihnen Werbetexte bestenfalls für eine simple Ergänzung ihrer Kernstrategien - sie gestehen ihnen deshalb nicht den Stellenwert zu, den sie eigentlich haben müssten", schildert Constantin Klausmann. Allerdings gibt es nach Einschätzung des Copywriters noch weitaus mehr Ursachen dafür, warum sie ihre Inhalte in dieser Hinsicht nicht endlich verbessern. So haben Agenturen häufig nicht die Kapazität, um sich mit der Konzipierung und Erstellung hochwertiger Werbetexte zu beschäftigen - meist sind sie an knappe Fristen gebunden. Zusätzlich verfügen sie grundsätzlich nicht über das nötige Know-how und befassen sich deshalb nicht ernsthaft mit der Thematik. Aus diesen Gründen wird das Texten in vielen Fällen ersatzweise an Praktikanten, Werkstudenten oder sogar eine KI abgegeben."Wer seine Kunden in den nächsten Monaten nicht an die Konkurrenz verlieren will, muss grundlegend etwas an seiner Einstellung und Herangehensweise ändern", betont Constantin Klausmann und fügt hinzu: "Auch 2023 steigt die Bedeutung von Werbetexten weiterhin rapide an." Potenzielle Käufer sind schlichtweg gelangweilt von den immergleichen und austauschbaren Werbebotschaften, die von den meisten Unternehmen verbreitet werden. Dennoch setzen im Moment nur wenige Firmen auf professionelle Texte und schnappen sich damit den Großteil aller Kunden, während ihre Konkurrenz an der Mittelmäßigkeit ihrer Inhalte scheitert. Es ist also wichtiger denn je, den Qualitätsstandard auch in diesem Bereich deutlich zu erhöhen. Bei der Bewältigung dieser Herausforderung unterstützt Constantin Klausmann vor allem jene Anbieter, die weder die Zeit noch das Fachwissen hierzu besitzen - und sichert damit den Erfolg ihrer Kundenprojekte.So greift Constantin Klausmann Marketingagenturen unter die Arme"Um überhaupt hochkonvertierende Werbetexte erstellen zu können, braucht es ein ausgeprägtes Zielgruppenverständnis", verrät Constantin Klausmann. Aus diesem Grund analysiert das Team rund um den Experten zu Beginn der Zusammenarbeit, welche Wünsche und Ziele die Kunden der von den Marketingagenturenn betreuten Unternehmen wirklich haben. Zusätzlich erarbeiten sie in enger Abstimmung mit den Agenturen standardisierte Briefings, um zu den vereinbarten Terminen Texte mit gleichbleibend hoher Qualität liefern zu können. Die Marketingagenturen haben ergänzend hierzu die Möglichkeit, Kapazitäten zu blocken, die ihnen monatlich freigehalten werden und die sie bei Bedarf abrufen können."Der Zeitaufwand unserer Kunden bleibt während der gesamten Zusammenarbeit äußerst überschaubar", erläutert Constantin Klausmann. Demnach ist seitens der Agenturen nur in geringem Maße ein Mitwirken an der Texterstellung vonnöten. In der Regel erhalten sie automatisiert all die Inhalte, die sie für ihre individuellen Kundenprojekte benötigen. Ob für Landingpages, DMC-Reports, Newsletter oder Ads - die Copywriter rund um Constantin Klausmann sorgen zudem dafür, dass jegliche Werbetexte sowohl in psychologischer als auch in sprachlicher Hinsicht bis ins letzte Detail optimiert werden.Warum die Zusammenarbeit mit einem externen Copywriter für jeden Marketingagenturen mit Hochpreisangebot sinnvoll ist"Außerdem ergeben sich für Marketingagenturen neben der Zeitersparnis und besseren Kundenergebnissen viele weitere Vorteile aus der Zusammenarbeit mit uns", erklärt Constantin Klausmann. So verschaffen sich Agenturen durch professionelle Werbetexte ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal, das auch ihre Kunden beeindruckt. Schließlich beschränken sich viele ihrer Konkurrenten weiter auf mittelmäßige Inhalte und verschlafen damit die aktuellen Entwicklungen. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit mit Premium Copywriting auch für Agenturen interessant, die selbst über einen Copywriter verfügen. Denn die Profis rund um Constantin Klausmann kompensieren mit ihrer Arbeit einen möglichen Mitarbeiterausfall und erhöhen im Allgemeinen die Kapazitäten der entsprechenden Agenturen. "Marketingagenturen haben es selbst in der Hand: Sie können sich jetzt dafür entscheiden, endlich auf hochkonvertierende Werbetexte zu setzen und damit ihren geschäftlichen Erfolg zu maximieren", fasst der Copywriter zusammen.Sie wollen Ihre Marketingagentur ebenfalls um hochkonvertierende Werbetexte ergänzen und Ihr Unternehmen kontinuierlich skalieren?