Die kumuliert installierte Speicherkapazität bei den Heimbatterien liegt damit bereits bei 7 Gigawattstunden zum Ende des vergangenen Jahres. Doch auch die anderen Segmente können zulegen, so ist der Markt für Großspeicher um 910 Prozent gewachsen, wie die Aachener Forscher ermittelten.Es wird viel über den Speicherausbau in Deutschland geredet. Die Auswertungen des Marktstammdatenregister durch die Forscher der RWTH Aachen zeigen nun, dass auch kräftig zugebaut wird. So sind im vergangenen Jahr rund 220.000 neue Photovoltaik-Heimspeicher mit einer Kapazität von 1,9 Gigawattstunden und einer Leistung ...

