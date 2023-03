WASHINGTON (dpa-AFX) - In den Ermittlungen zum Umgang von Ex-US-Präsident Donald Trump mit geheimen Regierungsdokumenten ist dessen Anwalt, Evan Corcoran, zu seiner Aussage erschienen. Das berichtete der Sender CNN am Freitag. Ein Berufungsgericht hatte zuvor entschieden, dass Corcoran in der Sache aussagen muss. Trump hatte versucht, dies unter Berufung auf die anwaltliche Schweigepflicht per Gerichtsentscheid zu verhindern, war damit aber gescheitert. Beobachter erwarten, dass Corcorans Angaben entscheidend dafür sein könnten, ob Trump in dem Fall angeklagt wird oder nicht.

Das US-Justizministerium hatte im November den Sonderermittler Jack Smith eingesetzt, um die politisch heiklen Nachforschungen rund um Trumps Umgang mit geheimen Regierungsunterlagen zu leiten. Trump hatte nach dem Auszug aus dem Weißen Haus in großer Zahl Regierungsdokumente in seinem privaten Anwesen Mar-a-Lago in Florida aufbewahrt, darunter viele Dokumente mit höchster Geheimhaltungsstufe. Trump könnte sich dadurch strafbar gemacht haben.

Smith befasst sich auch mit Trumps Rolle bei dem Angriff von dessen Anhängern auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021./htg/DP/stw