EXCHANGE NOTICE 24.3.2023 BONDS Name change of bond loan(s) issued by Kuntarahoitus Oyj on HEL Corporate Bonds New name will be valid on 27, March 2023. Old short name:MUNIFIN EUR 1000M 2025 New short name: MUNIFIN EUR 1000M 2032 Old trading code:MUNIFIN_EUR_1000M_2025 New Trading code: MUNIFIN_EUR_1000M_2032 ISIN: XS2435663393 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260