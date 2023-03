DJ PTA-HV: Ahlers AG: Einladung zur Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG

Herford (pta/24.03.2023/16:15) - Ahlers AG; Herford

ISIN DE0005009740 (WKN 500974)

Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Mittwoch, dem 03. Mai 2023, 10:00 Uhr (MESZ) (= 8:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)),

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein, die als

virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten

abgehalten wird.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes (AktG) sind die Räume der Ahlers AG, Herford, Elverdisser Straße 313, 32052 Herford. Für die Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur physischen Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung.

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können sich im Wege elektronischer Kommunikation über einen passwortgeschützten Internetservice unter der Internetadresse

www.ahlers-ag.com/investor-relations/hauptversammlung-corporate-events/hauptversammlung/

zu der virtuellen Hauptversammlung zuschalten und auf diese Weise an der Versammlung teilnehmen. Über den passwortgeschützten Internetservice wird die Hauptversammlung für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten in voller Länge in Bild und Ton übertragen.

Wie Aktionäre und ihre Bevollmächtigten Zugang zum passwortgeschützten Internetservice erhalten, ist nachfolgend in Abschnitt III. unter "Zugang zum passwortgeschützten Internetservice (Online-Service) und elektronische Zuschaltung zur Versammlung" näher beschrieben.

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten werden gebeten, die besonderen Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zu den Rechten der Aktionäre in Abschnitt III. "Weitere Angaben zur Einberufung" zu beachten.

I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der Ahlers AG zum 30. November 2022, des zusammengefassten Lageberichts des Vorstands für die Ahlers AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/22 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a sowie 315a HGB

Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Internetadresse

www.ahlers-ag.com/investor-relations/hauptversammlung-corporate-events/hauptversammlung/

eingesehen werden. Die Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung am 03. Mai 2023 unter der Internetadresse

www.ahlers-ag.com/investor-relations/hauptversammlung-corporate-events/hauptversammlung/

zugänglich sein und mündlich erläutert werden. Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/22

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/22 Entlastung zu erteilen.

3 . Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/22

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/22 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/23

Der Aufsichtsrat schlägt - gleichzeitig in seiner Eigenschaft als Prüfungsausschuss gemäß § 107 Abs. 4 Satz 2 AktG - vor, die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022/23 zu wählen.

5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021/22

Nach dem durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) neu eingeführten § 162 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat jährlich einen Vergütungsbericht zu erstellen und der Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vorzulegen. Vorstand und Aufsichtsrat der Ahlers AG haben gemäß § 162 AktG einen Vergütungsbericht über die im Geschäftsjahr 2021/22 jedem Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung erstellt. Der Vergütungsbericht wurde vom Abschlussprüfer gemäß § 162 Abs. 3 AktG formal geprüft. Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. Der nach § 162 AktG erstellte und geprüfte Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/22 ist nachfolgend vollständig wiedergegeben.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der nach § 162 AktG erstellte und geprüfte Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/22 wird gebilligt.

Der nach § 162 AktG erstellte und geprüfte Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/22 und der Vermerk über dessen Prüfung durch den Abschlussprüfer sind nachfolgend in Abschnitt II. "Ergänzende Angaben zur Tagesordnung" dargestellt und über die Internetseite der Gesellschaft unter

www.ahlers-ag.com/investor-relations/hauptversammlung-corporate-events/hauptversammlung/

verfügbar.

6. Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 4. Alt., 101 Abs. 1 AktG i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 DrittelbG zusammen und besteht nach § 11 Abs. 1 der Satzung derzeit aus drei Mitgliedern, von denen zwei von der Hauptversammlung gewählt werden. Ein Mitglied wird von den Arbeitnehmern nach dem DrittelbG gewählt.

Mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 03. Mai 2023 endet turnusgemäß die Amtszeit aller von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder. Mithin sind Neuwahlen für die zwei von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre erforderlich.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als Vertreter der Anteilseigner mit Wirkung ab der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 03. Mai 2023 für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026/27 beschließt, in den Aufsichtsrat wieder zu wählen:

a) Herrn Alexander Gedat, Rosenheim, Aufsichtsrat und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Marc O'Polo AG Herr Alexander Gedat ist Mitglied folgender bei inländischen Gesellschaften gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte

? Aufsichtsratsvorsitzender Gerry Weber International AG, Halle/Westfalen ? Aufsichtsrat Controller Akademie AG, Wörthsee ? Beirat bei der Sportalm GmbH, Kitzbühel ? Beirat bei der Yoona Ventures GmbH, Berlin ? Beirat bei der Bültel Bekleidungswerke GmbH, Salzbergen

Darüber hinaus übt Herr Alexander Gedat keine vergleichbaren Mandate in in- und ausländischen Wirtschaftsunternehmen aus.

b) Herrn Armin Fichtel, Mönchengladbach, Aufsichtsrat und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der s.Oliver Group Herr Armin Fichtel ist Mitglied folgender bei inländischen Gesellschaften gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte

? Beiratsvorsitzender bei der Mustang Jeans GmbH, Künzelsau ? Beirat bei der Sanna Lindström GmbH, Mönchengladbach ? Beirat bei der Fynch - Hatton GmbH, Mönchengladbach

Darüber hinaus übt Herr Armin Fichtel keine vergleichbaren Mandate in in- und ausländischen Wirtschaftsunternehmen aus.

Die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats beruhen auf den von ihm am 08. Dezember 2022 beschlossenen Zielen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und dessen Kompetenzprofil, die auf Seite 23f. des an gleicher Stelle (Rubrik Investor Relations/Finanzberichte) zugänglichen Geschäftsberichts abgedruckt sind.

Es ist vorgesehen, die Wahl gemäß Empfehlung C.15 Deutscher Corporate Governance Kodex als Einzelwahl durchzuführen.

Herr Alexander Gedat verfügt aufgrund seiner Ausbildung und beruflichen Tätigkeit über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und der Abschlussprüfung und Herr Fichtel verfügt aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit über Sachverstand auf dem Gebiet der Abschlussprüfung (§ 100 Abs. 5 AktG, Empfehlung D. 3 Deutscher Corporate Governance).

Herr Gedat beabsichtigt für den Fall seiner Wiederwahl, für den Vorsitz im Aufsichtsrat zu kandidieren.

Angaben gemäß Empfehlung C.13 Deutscher Corporate Governance Kodex:

Es bestehen keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen der Kandidaten zu dem Unternehmen, dessen Organen oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.

Die Lebensläufe der Kandidaten mit Informationen über ihre relevanten Kenntnisse und Erfahrungen stehen unter

