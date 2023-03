Ab Wochenbeginn sollen für bestimmte Batteriespeicher wieder 70 Prozent Speicherkapazität zur Verfügung stehen. Es wird zudem ein freiwilliges Kulanzangebot als angemessenen Ausgleich für die betroffenen Betreiber geben. Die Suche nach der Ursache für den Zwischenfall in Burladingen dauern derweil noch an. Seit knapp einer Woche ist der Betrieb vieler Photovoltaik-Heimspeicher von Senec beschränkt. Nach einem neuerlichen Zwischenfall am vergangenen Wochenende, als sich ein Senec-Speicher in einem Keller eines Hauses in Burladingen entzündete, entschied das Unternehmen, die verfügbare Kapazität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...