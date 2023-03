Nagarro Aktie in den Schlagzeilen - ungewohnt. Vor dem 24.03.2023 findet sich relativ wenig über das SDAX- und TecDAX-Mitglied Nagarro (ISIN: DE000A3H2200). Am 24.02.2023 veröffentlichte dann die renommierte Wirtschaftswoche einen Artikel unter der Überschrift "Acht kritische Punkte: Die roten Flaggen von Nagarro" - in acht Themenbereichen wurden kritische Anmerkungen zur Nagarro gemacht. Irritierend war für einige, dass sich im Vorfeld des Artikels seit dem 20.02.2023 ohne erkennbare Meldungen oder Berichte die meldepflichtigen Shortpositionen auf Nagarro annähernd bis zum 24.02. verdoppelt hatten(5,69%). ...

