Marktausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex notierte im Wochenvergleich in EUR um -1,9% tiefer. Der S&P 500 verlor in EUR -2,8%. Der Stoxx 600 und der Nikkei 225 legten hingegen in EUR jeweils +1% zu. Der globale Emerging Market Index stieg in der letzten Woche in EUR um +1,2%. Die Gewinnschätzungen für den US-Aktienmarkt sind für 2023 positiv. Für das 1Q und das 2Q wird zwar noch ein Gewinnrückgang erwartet: 1Q 23e: -6% (j/j), 2 Q23e: -3% (j/j), aber im Gesamtjahr gibt es laut Konsensus-Forecast einen Gewinnanstieg. Das erwartete Gewinnwachstum 2023 beträgt demnach im Median +9% (j/j). Bei den größten 20 Unternehmen nach der Marktkapitalisierung beträgt das Median-Gewinnwachstum 2023e sogar +11% (j/j). Ein wichtiger Grund dafür ist die ...

