Am Montag fallen durch den Streik nicht nur S-Bahnen, sondern auch Regional- und Fernzüge aus. Bedeutet das, dass Berufstätige zu Hause bleiben dürfen? Am Montag wird gestreikt und erwartet wird ein Verkehrschaos. Der Grund liegt darin, dass die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG sich zu gemeinsamen Warnstreiks zusammengeschlossen haben, der nicht nur viele Verkehrsmittel, sondern so gut wie alle Teile in Deutschland trifft. Was bedeutet das für Arbeitnehmer? Wir haben die drei wichtigsten Fragen für euch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...