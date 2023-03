Wochenausblick - Ungewisse Aussichten:

Werbung







Die vergangene Woche stand voll im Zeichen der Zentralbanken. Mit Ihren Zinsentscheidungen gaben etwa die US-amerikanische FED, die Bank of England oder die Schweizer Nationalbank den Takt für die Märkte vor. Doch auch in der kommenden Woche stehen wieder einige wichtige Termine für Anleger auf dem Plan.



Montag



Die Woche fängt am Montag eher ruhig an. Auf konjunktureller Ebene wagt lediglich das deutsche ifo-Institut mit den Geschäftsaussichten und dem Geschäftsklimaindex einen Blick auf die deutsche Wirtschaft. Zudem präsentieren Biontech und ENBW das Ergebnis für 2022 sowie Carnival die Zahlen für das letzte Quartal.









Dienstag



Am Dienstag sollten Anleger dann unter anderem auf die aktuellen Daten zur Immobilienpreisentwicklung und das Verbrauchervertrauen in den USA achten. Außerdem könnten in Australien die Einzelhandelsumsätze und eine Rede des Zentralbank-Gouverneurs von Interesse sein. Geographisch etwas näher sind dann das Konsumklima und der Konjunkturoptimismus in Italien. Unternehmenszahlen werden international zudem unter anderem von BYD, Lululemon und Walgreens Boots erwartet. Für Deutschland lohnt sich der Blick dabei etwa auf die Rational AG und Nordex.









Mittwoch



Mit der Krise bei Credit Suisse war die Schweiz zuletzt wieder in den Fokus geraten. Am Mittwoch wird daher das Quartals-Bulletin der SNB sowie die Konjunkturerwartungen der ZEW für die Schweiz mit Spannung erwartet. Zudem sollten Anleger auf das Gfk Verbrauchervertrauen für Deutschland achten und in Übersee spielen sicherlich die Verbraucherpreisindizes in Australien und die Baubewilligungen in Neuseeland eine Rolle. Unternehmensseitig sind zudem die Zahlen der Cintias Corp. erwähnenswert.









Donnerstag



In Deutschland steht am Donnerstag etwa der harmonisierte Verbraucherpreisindex auf Monats- und Jahressicht auf dem Plan, für die gesamte Euro-Zone die Präsentation des Geschäftsklimaindex und Verbrauchervertrauens. In den USA sollten Anleger zudem sicherlich die Daten zu Bruttoinlandsprodukt und die Konsumausgaben sowie die Erstanträge der Arbeitslosenunterstützung im Blick behalten. Darüber hinaus werden in Deutschland die Jahresabschlüsse von SIXT, United Internet und Stada erwartet.







Freitag



Der Freitag ist dann nochmal vollgepackt mit Terminen für Anleger. In Deutschland sind wohl die Arbeitslosenzahlen und die Einzelhandelsumsätze am wichtigsten, während für die Euro-Zone die einfachen Verbraucherpreisindizes ein wichtiger Indikator sein werden. In den USA sollten Anleger zudem die Daten zu den Privatausgaben beachten, sowie einen Blick auf die Uni Michigan werfen, die regelmäßig das Verbrauchervertrauen und die Inflationserwartung der Verbraucher veröffentlicht. In Asien spielen zudem sicherlich die Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion und die Arbeitslosenquote in Japan eine wichtige Rolle sowie in China der Einkaufsmanagerindex. Darüber hinaus laden Telefonica, Unicredit und Santander zu ihren Aktionärsversammlungen und die deutsche Jungheinrich AG präsentiert zudem das Jahresergebnis 2022.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Newsletter kostenlos abonnieren