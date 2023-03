Achtung, Anleger! Tipp vorneweg: Ob Sie sich offensiv mit Aktien für den nächsten Bull Run in Stellung bringen oder sich mit Anleihen und Derivaten absichern wollen: Das Five Lions Zertifikat verbindet verschiedene Anlagestrategien, um langfristig überdurchschnittliche Performance zu liefern. Jetzt mehr erfahren: https://bit.ly/40sisEc! Zum Video: Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er die Aufsicht der Banken und die Rechtsbrüche auf dem Feld der Eigentumsrechte kritisiert. w:o TV Interview! Nach der Lehman-Pleite hätten die US-amerikanischen Aufsichtsbehörden die Zügel immer lockerer gelassen. Jetzt wären die USA gezwungen, "eine Finanzkrise und eine nachhaltige ökonomische Schwäche" zu verhinden. Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, nennt die Gründe, warum in den USA zurzeit "whatever it takes" gilt. Zudem erklärt Hellmeyer, warum das westliche Finanzsystem unter Druck gerate. Zum einen weist er auf eine Bedrohung hin, die "viele in den westlichen Finanzmärkten" unterschätzten. Zum anderen dürfe das Vertrauen in die Rechtstaatlichkeit nicht weiter gebrochen werden. Es wäre in den letzten Monaten zu viel passiert. Was er damit genau meint und an welchen Stellen er doch zuversichtlich für Anleger ist, sehen Sie im Interview mit w:o TV Anchorman Martin Kerscher. Video anklicken!