COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur langsamen Justiz:

"Die Mühlen der Justiz mahlen viel zu langsam. Weshalb es umso wichtiger wäre, zum Tempomachen alle technischen Möglichkeiten zu nutzen. So befinden sich die Gerichte bei der Digitalisierung noch weitgehend auf dem Stand des vergangenen Jahrhunderts. Was in die Verfahren einfließt, muss schwarz auf weiß auf Papier festgehalten werden - so war es damals, und so ist es im Prinzip noch heute. Wenig aufgeschlossen zeigen sich Richter und Staatsanwälte zudem gegenüber Ideen, Gerichtsverfahren nicht mehr umständlich protokollieren oder nachzeichnen, sondern mitschneiden zu lassen, sei es per Tonaufnahme oder per Video. Man wolle sich nicht überwachen lassen, heißt es. Ein merkwürdiges Argument, wo doch Gerichtsverfahren in der Regel öffentlich durchgeführt werden."/yyzz/DP/he