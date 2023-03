EDINBURGH (dpa-AFX) - In Schottland gibt die Regierungspartei SNP am Montag die Nachfolge der scheidenden Regierungschefin Nicola Sturgeon bekannt. Noch bis zum Mittag (13.00 Uhr MEZ) haben die Mitglieder der Schottischen Nationalpartei (SNP) die Wahl zwischen Finanzministerin Kate Forbes, Gesundheitsminister Humza Yousaf und Ex-Ministerin Ash Regan. Das Ergebnis wird noch am selben Tag erwartet. Die Gewinnerin oder der Gewinner soll dann an diesem Dienstag vom Regionalparlament in Edinburgh zum "First Minister" gewählt werden.

Sturgeon hatte Mitte Februar nach acht Jahren überraschend ihren Rückzug als Regierungschefin sowie Vorsitzende der SNP angekündigt. Die 52-Jährige gilt als treibende Kraft der Befürworter einer Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich. Sie war die erste Frau im höchsten politischen Amt des nördlichsten britischen Landesteils./bvi/DP/zb