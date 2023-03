DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 27. März

=== 07:00 AT/Wienerberger AG, ausführliches Jahresergebnis 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/Güterverkehr in der Binnenschifffahrt 2022 08:00 DE/Weinerzeugung 2022 *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) 10:00 DE/Nordex SE, ao HV zur Beschlussfassung über die Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 90,9 zuvor: 91,1 Lagebeurteilung PROGNOSE: 94,1 zuvor: 93,9 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 88,0 zuvor: 88,5 10:00 DE/PK Bundesumweltministerin Schulze, ukrainischer Botschafter Makeiev, zu: "Start der deutschen Plattform Wiederaufbau Ukraine" *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,2% gg Vj zuvor: +3,5% gg Vj *** 10:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Festrede zum 100. Bestehen des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/PK VDMA Großanlagenbau 11:30 DE/Regierungs-Pk *** 12:00 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 15:40 NL/EZB-Direktor Elderson, Rede zum Management und der Überwachung von Klima- und Umweltrisiken von Banken *** 17:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Rede in der Columbia University 18:00 NL/Bundeskanzler Scholz, niederländischer Ministerpräsident Rutte, PK im Anschluss an die deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen, Rotterdam - DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht - DE/Galeria Karstadt Kaufhof, Gläubigerversammlung mit Entscheidung über Fortführung des Unternehmens - DE/Hypoport SE, Geschäftsbericht *** - DE/Verdi und EVG, bundesweiter Warnstreik im Verkehrssektor - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen in Potsdam (bis 29.3) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

