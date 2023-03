CALIDA Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Sursee (Schweiz), 27. März 2023

Veränderungen im Verwaltungsrat und Rücktritt des CEO der Calida Holding AG

Die Calida Holding AG beantragt die Wahl von Felix Sulzberger (Präsident), Allan Kellenberger, Thomas Stöcklin und Eric Sibbern in den Verwaltungsrat an der kommenden Generalversammlung vom 19. April 2023. Zusätzlich werden die bisherigen unabhängigen Mitglieder Laurence Bourdon-Tracol, Patricia Gandji, Gregor Greber und Stefan Portmann zur Wiederwahl vorgeschlagen.

Erich Kellenberger, langjähriges Verwaltungsratsmitglied und früherer Geschäftsführer sowie Vertreter der Gründerfamilie, stellt sich zwecks Stabsübergabe innerhalb der Familie nicht mehr zur Wiederwahl. Ebenso haben sich Hans-Kristian Hoejsgaard nach 9 Jahren (davon 3 Jahren als Präsident) und Lukas Morscher nach 4 Jahren entschieden, sich nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen.

Die Familie Kellenberger hat zudem beschlossen, ihre Verantwortung als Ankeraktionärin weiterhin wahrzunehmen und beabsichtigt, mittelfristig in der CALIDA GROUP engagiert zu bleiben. Sie steht auch hinter der Strategie ACCELERATE 2026.

Timo Schmidt-Eisenhart, CEO der CALIDA GROUP, hat den Verwaltungsrat orientiert, dass er aus persönlichen Gründen von seiner Funktion zurücktritt. Bis zur Ernennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers wird Timo Schmidt-Eisenhart seine Aufgaben als CEO unverändert wahrnehmen und eine geordnete Übergabe sicherstellen.

Stefan Portmann, Vizepräsident des Verwaltungsrates, zu den Veränderungen: «Die bisherigen Verwaltungsräte werden die Kontinuität in der erfolgreichen Entwicklung der CALIDA GROUP sicherstellen. Zusammen mit den neuen Verwaltungsratsmitgliedern sowie den neuen Vertretern der beiden Aktionären Familie Kellenberger und Veraison werden wir die definierte Strategie umsetzen und neue Akzente setzen. Der Verwaltungsrat bedauert den Rücktritt von Timo Schmidt-Eisenhart sehr und dankt ihm für seinen grossen Einsatz, die erfolgreiche Lancierung der aktuellen Strategie und die jüngsten Rekordergebnisse.»

Felix Sulzberger wird als unabhängiges Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Als ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats und langjähriger CEO der CALIDA GROUP verfügt er über ausgewiesene Erfahrung und Wissen in der Mode- und Wäscheindustrie und verstärkt den Verwaltungsrat als Branchenkenner. Er soll die weitere positive Entwicklung des Unternehmens sicherstellen. Derzeit ist Felix Sulzberger unter anderem Mitglied des Verwaltungsrates der Holy Fashion Group sowie Vorsitzender des Beirats der Finatem Private Equity mit Sitz in Frankfurt.

Allan Kellenberger soll als neuer Vertreter der Familie in den Verwaltungsrat gewählt werden. Als direkter Nachkomme der Gründerfamilie hat er früh Einblicke in die Organisation und Funktionsweise der CALIDA GROUP erhalten. Vor seiner Tätigkeit von 2017 bis 2019 bei der Lafuma Group bzw. Millet in verschiedenen Funktionen war Allan Kellenberger unter anderem für die Marke Tally Weijl im In- und Ausland tätig. Er hält einen Masterabschluss in Fashion, Experience and Design Management der SDA Bocconi School of Management (Italien) sowie einen Masterabschluss in Politikwissenschaften der Universität Genf.

Thomas Stöcklin wird als unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Der diplomierte Betriebsökonom und Wirtschaftsprüfer ist seit Mitte 2018 als Chief Financial Officer bei der Manor AG tätig. Mit ihm gewinnt der Verwaltungsrat einen anerkannten Finanzspezialisten mit ausgewiesenen Branchenkenntnissen. Mit seiner langjährigen Erfahrung als früherer CFO der CALIDA GROUP wird Thomas Stöcklin den langfristigen strategischen und wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft weiter fördern.

Eric Sibbern soll als neuer Vertreter von Veraison SICAV in den Verwaltungsrat gewählt werden. Er ist Senior Partner sowie Mitglied der Geschäftsleitung von VERAISON Capital AG und verfügt über langjährige Erfahrung als Spezialist für M&A, Kapitalmarktrecht sowie Riskmanagement. Vor seinem Eintritt bei VERAISON Capital AG war er bei der Credit Suisse AG im M&A/Corporate Development Team als Direktor tätig. Zuvor arbeitete er als Anwalt bei Homburger AG in Zürich und als Foreign Associate bei Kirkland & Ellis LLP in New York. Eric Sibbern verfügt über einen Masterabschluss in Rechtswissenschaften der Universität Zürich und hat im Jahr 2010 das Anwaltspatent erworben. Des Weiteren hält er einen Masterabschluss in Banking and Finance der Universität St. Gallen.

Erich Kellenberger, Vertreter der Ankeraktionärsfamilie, kommentiert: «Nach eingehender Prüfung aller Optionen hat sich unsere Familie entschlossen, dass die mittelfristige Fortsetzung unseres Engagements die tragfähigste Lösung für das Unternehmen ist. Mein Sohn Allan wird die Familie als verantwortungsvolle Aktionärin vertreten. Wir freuen uns sehr, dass sich Felix Sulzberger und Thomas Stöcklin, die als ehemaliger CEO bzw. CFO das Unternehmen aus eigener Erfahrung bestens kennen, zur Wahl in den Verwaltungsrat stellen. Sie werden als unabhängige Mitglieder mit ihren profunden Markt- und Fachkenntnissen die Kompetenz des Gremiums weiter stärken. Hans-Kristian Hoejsgaard und Lukas Morscher danke ich im Namen der Familie für ihren grossen Einsatz. Insbesondere Hans-Kristian Hoejsgaard hat die Gesellschaft als Präsident umsichtig und erfolgreich durch die anspruchsvollen Covid-Jahre und die strategischen Veränderungen geführt.»

Hans-Kristian Hoejsgaard, Verwaltungsratspräsident, kommentiert: «Nach 9 Jahren im Verwaltungsrat und den letzten 3 Jahren als Präsident der CALIDA GROUP ist für mich die Zeit gekommen, den Stab weiterzugeben. Es war ein Vergnügen mit meinen Verwaltungsratskollegen sowie CEO Timo Schmidt-Eisenhart und CFO Sacha Gerber zusammenzuarbeiten. Besonders freut mich, dass wir in den letzten 2 Jahren gemeinsam die besten Resultate in der Geschichte der CALIDA GROUP erzielen konnten. Gleichzeitig konnten wir während meiner Amtszeit mit höheren Dividenden und einem deutlich höheren Aktienkurs nachhaltigen Mehrwert für die Aktionäre schaffen. Ich wünsche der CALIDA GROUP weiterhin viel Erfolg.»

Neber der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder wird an der Generalversammlung über die Traktanden und Anträge gemäss Einladung abgestimmt.

Die vollständige Traktandenliste, die Erläuterungen des Verwaltungsrats und die Lebensläufe der designierten Mitglieder des Verwaltungsrats können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.calidagroup.com/de/investoren/generalversammlung

