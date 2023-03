DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio freundlich - Schanghai schwach

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich geht es zum Wochenstart an den ostasiatischen Börsen und in Sydney zu. Die weltweiten Sorgen um den Bankensektor sind weiter das Hauptthema, die Börsen schließen sich aber dennoch mehr der positiven Vorgabe der Wall Street an, als der schwachen vom Freitag aus Europa. Dort war es mit Bankaktien steil abwärts gegangen, ehe sich im Tagesverlauf zumindest eine Erholung von den Tagestiefs durchsetzte.

Für leichte Beruhigung sorgten beschwichtigende Aussagen aus Kreisen der Notenbanken, wonach die Banken grundsätzlich gesund und ausreichend liquide aufgestellt seien. Dazu kamen und kommen Spekulationen, dass angesichts der Probleme bei manchen Geldhäusern die Notenbanken in ihren Zinserhöhungszyklen zumindest eine Pause einlegen könnten.

In Tokio legt der Nikkei-Index um 0,4 Prozent zu auf 27.502 Punkte, in Seoul bewegt sich der Kospi kaum. An den chinesischen Börsen dominieren Abgaben, insbesondere in Schanghai, wo es um 1,1 Prozent nach unten geht.

Für Meituan geht es in Hongkong um 6 Prozent abwärts. Der Online-Lieferservice- und Einzelhandelsdienstleister hat für 2022 einen Verlust ausgewiesen. Beim Elektronikhersteller Xiaomi (-3,9%) enttäuschte der Umsatz im vierten Quartal.

In Seoul stehen angesichts der schwelenden Sorgen um Banken die Kurse der Finanzdienstleister Kakaobank (-4,8%) und Kakaopay (-4,7%) unter Druck. LG Energy Solution steigen um 3,5 Prozent. Der Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge hat angekündigt, für 5,6 Milliarden Dollar ein Batteriewerk in Arizona zu erreichten.

In Sydney zeigen sich die Bankaktien im S&P/ASX-200 zumeist mit kleinen Gewinnen. Analysten haben die Titel als haltenswert bezeichnet, kurzfristig blieben deren Fundamentaldaten stark, ungeachtet der Nervosität im Sektor. Favoriten seien ANZ (unverändert) und Westpac (+0,2%).

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.964,70 +0,1% -1,1% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.502,14 +0,4% +4,9% 08:00 Kospi (Seoul) 2.411,70 -0,1% +7,8% 08:00 Schanghai-Comp. 3.231,28 -1,1% +4,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.815,03 -0,5% +0,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.244,41 +1,0% -1,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.400,95 +0,1% -6,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0769 +0,0% 1,0768 1,0825 +0,6% EUR/JPY 140,67 +0,1% 140,59 141,15 +0,2% EUR/GBP 0,8797 -0,0% 0,8799 0,8817 -0,6% GBP/USD 1,2242 +0,0% 1,2238 1,2276 +1,2% USD/JPY 130,60 +0,0% 130,58 130,44 -0,4% USD/KRW 1.295,91 +0,9% 1.295,91 1.292,29 +2,7% USD/CNY 6,8680 +0,7% 6,8680 6,8529 -0,4% USD/CNH 6,8766 +0,1% 6,8698 6,8520 -0,7% USD/HKD 7,8497 +0,0% 7,8497 7,8495 +0,5% AUD/USD 0,6655 +0,2% 0,6644 0,6686 -2,3% NZD/USD 0,6205 +0,1% 0,6199 0,6235 -2,3% Bitcoin BTC/USD 27.933,01 +0,3% 27.860,52 28.274,99 +68,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,30 69,26 +0,1% +0,04 -13,9% Brent/ICE 74,97 74,99 -0,0% -0,02 -12,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0,00 41,09 -100,0% -41,09 -45,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.974,99 1.977,40 -0,1% -2,42 +8,3% Silber (Spot) 23,07 23,23 -0,7% -0,16 -3,7% Platin (Spot) 977,25 981,70 -0,5% -4,45 -8,5% Kupfer-Future 4,08 4,08 +0,2% +0,01 +7,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

