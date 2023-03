DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Die Softwareeinheit Cariad muss in diesem Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag einsparen. Das Handelsblatt berichtet unter Berufung auf Konzernkreise, das Kostenprogramm stehe auf einer Liste von internen Zielen der VW-Tochter und sei Teil eines größeren Performance-Programms innerhalb des VW-Konzerns. Cariad wollte die Einsparungen nicht kommentieren. (Handelsblatt)

GALERIA - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) will die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof nur unter Bedingungen bei der Sanierung unterstützen. "Wichtig ist, dass es ein Zukunftskonzept für das Geschäftsmodell gibt", sagte BA-Vorstand Daniel Terzenbach dem Handelsblatt. Nur ein Weiter-so reiche nicht. Am Montag wollen die Gläubiger über den Insolvenzplan des Konzerns entscheiden, der angekündigt hat, 47 der aktuell 129 Warenhäuser zu schließen. Ursprünglich sollten es noch fünf mehr sein. (Handelsblatt)

CANYON - Der deutsche Fahrradhersteller Canyon will seinen aggressiven Wachstumskurs trotz der derzeitigen Probleme der Branche fortsetzen. "Wir wollen den Umsatz bis 2025 auf mehr als eine Milliarde Euro steigern", sagte CEO Nicolas de Ros Wallace dem Handelsblatt. Der langfristige Wachstumstrend sei intakt. "Wir sehen in den kommenden Jahren keine Krise, nur eine Normalisierung in der Branche." (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2023 00:54 ET (04:54 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.