EU-BARGELDOBERGRENZE - Das Europäische Parlament will die in Deutschland umstrittene Obergrenze für Bargeldtransaktionen weiter senken. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird der zuständige Wirtschaftsausschuss des Parlaments am Dienstag für eine künftige Obergrenze von 7.000 Euro stimmen. Die EU-Kommission hat in ihrem Vorschlag für eine Novelle der EU-Gesetze gegen Geldwäsche eine Obergrenze von 10.000 Euro vorgeschlagen. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

EU-GEBÄUDESANIERUNG - Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hält den von der EU geplanten Sanierungszwang für Gebäude für verfassungsrechtlich nicht durchsetzbar. "Mit dem Sanierungszwang nach der EU-Gebäuderichtlinie droht der nächste Kostenhammer. Ich halte das für einen schwer zu rechtfertigenden Eingriff in das Eigentumsrecht, das ja auch von der Grundrechte-Charta der EU geschützt wird", sagte Buschmann. (Bild)

HEIZUNGSWENDE - Im Streit um Gas- und Ölheizungen fordert Deutschlands oberste Verbraucherschützerin Ramona Pop rasche Klarheit. "Die Menschen rätseln angesichts der aktuellen Diskussionen, wie lange sie ihre Heizung noch benutzen können, oder was passiert, wenn sie kaputtgeht." Pop warnte Haushalte davor, noch in herkömmliche Heizungen zu investieren. Die Energiepreise würden langfristig kaum auf das alte Niveau fallen, hinzu kämen weitere Belastungen wie der CO2-Preis, sagte die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands. "Deswegen ist es richtig, auch beim Heizen stärker auf erneuerbare Energien zu setzen." Für den Umbau brauche es aber einen sozialen Ausgleich, etwa eine Investitionsförderung, auch gehöre für Mieter die Modernisierungsumlage "dringend auf den Prüfstand". Preisbremsen für Gas und Strom sollten 2024 durch zielgenauere Instrumente ersetzt werden. (Süddeutsche Zeitung)

KFZ-STEUERREFORM - Die SPD knüpft die von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) angestrebte Kfz-Steuerreform zu Gunsten von Autos, die mit klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen betankt werden, an Bedingungen. Es sei zwar grundsätzlich richtig, bei der Besteuerung von Kraftfahrzeugen einen noch stärkeren Anreiz für klimafreundliche Technologie und Nutzung zu geben, es müsse aber auch ein stimmiges Gesamtkonzept aus Ent- und Belastungen sowie Subventionsabbau vorgelegt werden zugunsten aller klimafreundlichen Fahrzeuge - "nicht eine Lex E-Fuels", sagte Fraktionsvize Achim Post. Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) sagte, es sei wichtiger zunächst "endlich an den Wildwuchs ökologisch schädlicher Subventionen im Steuerrecht zu gehen". DIW-Präsident Marcel Fratzscher, mahnte, Steuererleichterungen nur für vielversprechende Technologien in Betracht zu ziehen. "E-Fuels sind nachgewiesenermaßen höchst ineffizient, und eine Förderung und Besserstellung einer ineffizienten Technologie widerspricht jeglicher Logik der Marktwirtschaft und der Aufgabe des Staates". (Handelsblatt)

GROSSSTREIK - Das Verkehrschaos wird groß sein, doch wirtschaftlich dürften sich die Folgen des Großstreiks an diesem Montag in Grenzen halten. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer schätzt die direkten Kosten durch gestrichene Flüge, ausgefallene Bahnverbindungen oder blockierte Häfen auf maximal 181 Millionen Euro. Das wären nur rund 0,006 Prozent der jährlichen Wertschöpfung der deutschen Wirtschaft. "Der unmittelbare wirtschaftliche Schaden ist aus volkswirtschaftlicher Sicht gering", sagte Krämer dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

