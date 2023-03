Zu den Highlights gehören: zunehmende Nutzung von wiederverwertetem Recycling-Kunststoff, Abfallverringerung in den Anlagen und eine neue "Subvision" zur Reduzierung von Umweltauswirkungen und Erzielung der Klimaneutralität bis 2040

Bona® hat den Nachhaltigkeitsbericht für 2022 veröffentlicht, der die Vision des Unternehmens widerspiegelt eine führende Rolle bei der Nachhaltigkeitstransformation der Branche zu spielen und sich um das Wohl von Mensch und Planeten zu kümmern. Das nachhaltig orientierte Unternehmen hat seine Subvisionen auf drei Pfeilern aufgebaut Wohnraum, Gesundheit und Menschlichkeit. Diese werden dazu beitragen, die Nachhaltigkeit von Böden weltweit zu verbessern und eine gesündere Zukunft zu schaffen. "Unsere Gründer haben den Nachhaltigkeitsgedanken bei Bona bereits früh verankert, und im Laufe der Jahre haben wir uns stets weiterentwickelt, um in unserer Branche Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit zu sein", erklärte der CEO Magnus Andersson. "Unsere neue Vision geht noch einen Schritt weiter, indem wir uns verstärkt für die Renovierung und Pflege von Böden einsetzen, anstatt sie komplett zu erneuern. So sparen wir Energie und tragen zur Reduktion der Klimabilanz bei."

Das Nachhaltigkeitskonzept von Bona hat drei starke Säulen, die zeigen, wie das Unternehmen Veränderungen effektiv umsetzen kann. In diesem Jahr hat Bona drei "Subvisionen" entwickelt, die jeweils eines dieser Fundamente näher beleuchten:

Lebensraum: Die Reduktion der Umweltauswirkungen für Klimaneutralität bis 2040

Gesundheit: Geschäftswachstum durch fortschrittliche Entscheidungen für unsere Mitarbeiter und Kunden

Menschlichkeit: Gerechte Chancen für Angestellte und Partner der Lieferkette

Die Nachhaltigkeitsvision von Bona ist der erste Schritt zu einer umfassenderen Nachhaltigkeitsagenda, mit der das Unternehmen seine Leistungen messen und überwachen möchte. Untermauert wird diese Vision durch den Bona Nachhaltigkeitsbericht 2022, der das Ergebnis von Bonas Anstrengungen zur Umgestaltung seiner Nachhaltigkeitsarbeit gemäß der EU-Richtlinie zur unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSR) ist. Der Bericht enthält umfassende Informationen über die Strategie, Ziele, Initiativen und Leistungen von Bona, die den Bedürfnissen der Beteiligten gerecht werden. Mit diesem Bericht zeigt Bona sein Engagement für Nachhaltigkeit und Transparenz. Andersson ergänzte: "Es ist fantastisch zu sehen, wie die EU ihre Bemühungen erhöht, Unternehmen zu mehr Transparenz und Verantwortung im Bereich Nachhaltigkeit zu drängen. Es ist eine gewaltige Herausforderung, um alle Anforderungen der CSR-Richtlinie zu erfüllen, aber der diesjährige Bericht zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Indem wir die Standards unserer Arbeit und Leistung höher setzen, senden wir ein starkes Signal aus: Wir machen Fortschritte. Ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft."

Im Nachhaltigkeitsbericht 2022 gibt es einige spannende Höhepunkte zu entdecken! Neben einer neuen Vision und Subvisionen präsentiert das Unternehmen auch eine innovative "Position Green", welche die Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit besser verständlich macht. Außerdem wurde eine vielversprechende Partnerschaft mit WeForest eingegangen, um die Wiederaufforstung in Brasilien zu unterstützen. Nicht zuletzt wurde auch an den Standorten in Deutschland und Schweden an einer verbesserten Energieeffizienz gearbeitet. Besonders stolz sind die Verfasser des Berichts auch auf die Auszeichnung als "2022 E.P.A. Safer Choice Partner of the Year" und die Bemühungen, vermehrt recycelten Kunststoff in der Verpackung zu verwenden. Ein echter Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit!

Der Bona Sustainability Report 2022 steht auf der Website des Unternehmens zum Herunterladen zur Verfügung. Besuchen Sie www.bona.com.

Über Bona

Bona ist ein familiengeführtes, auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Unternehmen, das Produkte für die Verlegung, Renovierung und Pflege und hochwertiger Böden anbietet. Bona wurde 1919 gegründet und war das erste Unternehmen in der Branche, das ein komplettes System von wasserbasierten Holzbodenveredelungs- und Bodenpflegeprodukten anbot. Heute bietet Bona Produkte für fast alle hochwertigen Bodenbeläge an, darunter Holz, Fliesen, Vinyl, elastische Materialien, Gummi und Laminat. Der Umsatz von Bona belief sich 2022 auf 3,8 Mrd. SEK (341 Mio. EUR). Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Malmö, Schweden, und das Unternehmen ist weltweit mit 16 Tochtergesellschaften, 70 Vertriebspartnern, 4 Produktionseinheiten und über 600 Mitarbeitern vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bona.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

