Tobias Wehrli, Leiter der Region Liechtenstein und BVI, tritt aus der Geschäftsleitung aus.Vaudz - Die VP Bank Gruppe hat Mara Harvey, Leiterin der Region Europa und CEO VP Bank (Schweiz), und Rolf Seiner, Head of Group Products & Solutions, per 1. April 2023 in die Geschäftsleitung berufen. Tobias Wehrli, Leiter der Region Liechtenstein und BVI, tritt aus der Geschäftsleitung aus. Mara Harvey ist seit 1. Januar 2023 CEO der VP Bank (Schweiz) AG. Die promovierte Ökonomin mit über 20...

