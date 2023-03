Oy-Mittelberg (ots) -Wie werden verschiedene Hauttypen richtig gepflegt, was unterscheidet nachhaltige Naturkosmetik von konventionellen Produkten und woran erkennt man die Qualität der Inhaltsstoffe? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es in einem kostenlosen Webinar am 29. März 2023, zu dem sich Interessent*innen jetzt anmelden können. Alle Teilnehmer*innen nehmen außerdem an einer exklusiven Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es neben individuell zusammengestellten Gesichts- und Körperpflegesets auch eine persönliche Hautberatung durch den international tätigen Kosmetikprofi und Makeup-Artist Karim Sattar.Das Webinar "Zeit für Dich - Zeit für Deine Lieblingshaut" soll eine Auszeit für Haut und Seele bieten. "Wir entführen unsere Teilnehmer*innen in die Duftwelten von Primavera und schaffen Alltags-Inseln für ihre ganzheitliche Balance", sagt Karim Sattar, der seine Erfahrung als internationaler Kommunikationsexperte einbringt. Für ihn ist natürliche Schönheit ein Spiegelbild des Einklangs von Körper, Geist und Seele. Er führt weltweit Trainings, Seminare und Expertentalks durch und präsentiert die Marke Primavera nach außen."Im Livestream erklären wir, wie wir Gesichtspflege mit unserer Organic Skincare-Linie neu definiert haben. Außerdem zeigen wir innovative Anwendungsmöglichkeiten, die jedem individuellen Hautbild gerecht werden können, je nach Hauttyp, aber auch jeweiligem Hautzustand", so Sattar weiter.Nachhaltige Pflege für individuelle Wohlfühl-RoutinenNeben Karim Sattar steht Sebastian Schmidt als Naturkosmetikexperte und Seminarleiter für persönliche Fragen zu Verfügung. "Wir haben das Webinar speziell für Interessent*innen konzipiert, denen ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen besonders wichtig ist", so Schmidt. Deswegen wollen wir auch darauf eingehen, was wirklich nachhaltig produzierte Naturprodukte ausmacht und woran man deren Qualität erkennen kann."Bei der abschließenden exklusiven Verlosung haben alle Teilnehmer*innen die Chance, individuell zusammengestellte Produktpakete für ihre Lieblings-Hautpflege-Routine zu gewinnen. Als erster Preis winken für zwei Gewinner*innen je eine persönliche Hautberatung von Karim Sattar inklusive Pflegepaket im Wert von jeweils 500 EUR.Der Livestream findet am 29. März 2023 von 20 bis 21.30 Uhr statt. Teilnahme ausschließlich nach vorheriger Buchung. Weitere Informationen und Buchung unterhttps://akademie.primaveralife.com/de/de-DE/Details/285/UNTERNEHMENFür das Unternehmen PRIMAVERA LIFE sind seit über 35 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählt außerordentliches nachhaltiges Engagement zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie.Das Unternehmen stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Es verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und setzt dabei seit Anbeginn auf starke Partnerschaften und bezieht über 100 Pflanzenstoffe direkt von derzeit 17 biologischen Bio-Anbaupartner*innen weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. PRIMAVERA befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt den Anbaupartner*innen faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und steht in engem partnerschaftlichem Austausch mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern. So ist dies auch ein stetiges, gegenseitiges Lernen auf Augenhöhe.Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht infrage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Um die natürlichen Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet und Materialeinsätze reduziert. Das langfristige Ziel ist es, alle PRIMAVERA Verpackungen in geschlossene Kreisläufe zu bringen.Die Wissensvermittlung zu Pflanzenwissen und Anwendung der ätherischen Öle, Pflanzenwässer und Pflegeöle ist dem Unternehmen seit Anbeginn sehr wichtig für eine sichere Anwendung der Produkte: So bietet die PRIMAVERA AKADEMIE Fachpublikum und Therapeut*innen Seminare, berufsbegleitende Weiterbildungen und Duftreisen an. Aufgrund des hohen Interesses an Gesundheitsthemen, an Bio-Aromatherapie-Produkten, deren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten (wie z. B. DIY) können nun auch Endverbraucher*innen direkt über die Homepage ein Spektrum von unterschiedlichen Videoformaten und Webkursen abrufen, z. B. Expert*innen-Talks im Livestream oder on demand. Auch über Social Media kommuniziert das Unternehmen direkt mit Anwender*innen, um die Wirkkraft der ätherischen Öle weiter bekannt zu machen.Qualitätssiegel - Unsere Qualität wird durch unabhängige, weltweit gültige Siegel bestätigt:https://www.primaveralife.com/qualitaet/primavera-qualitaetDie PRIMAVERA Produkte sind im Bio- und Reformhaushandel, in Apotheken, in Naturkosmetikfachgeschäften, in Kosmetikinstituten, Spas, ausgesuchten Drogerien und Parfümerien erhältlich. Weitere Informationen über PRIMAVERA LIFE unter www.primaveralife.comPressekontakt:Presse PRIMAVERA LIFE GMBHMarion Keller-HanischdörferTel 08366-8988-931Mail marion.keller@primaveralife.comOriginal-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116667/5472512