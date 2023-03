Am vergangenen Freitag kam es für Aktionäre der Deutschen Bank knüppeldick. In der Spitze verlor die Aktie fast 15 Prozent. Da war es kein Trost, dass auch der Branchenindex Euro-Stoxx-Banks fast sieben Prozent einbüßte. Die Angst in der Branche ist also nach wie vor groß, bei der Deutschen Bank kamen indes noch andere Faktoren hinzu.Am letzten Mittwoch lagen die Prämien für Credit Default Swaps (CDS) - Kreditausfallversicherungen, mit denen man sich vor einer Pleite von Banken absichern kann - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...