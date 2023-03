The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.03.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2023



ISIN Name

US89236TGW99 TOYOTA M.CRD 20/23 MTN

USU88030BC15 TENET HEALTH 19/27 REGS

XS1115208107 MORGAN STANLEY 14/23 MTN

DE000HSH41U9 HCOB ZS 25 15/23

USU0926HAB60 BL.PRIV.CR.F 21/26 REGS

GG00BBHXCL35 RIVERSTONE ENERGY

DE000HLB3A19 LB.HESS.THR BON16/23BMW

DE000HLB2E57 LB.HESS.THR BON16/23BAYN

DE000HLB3AP7 LB.HESS.THR BON16/23BAS