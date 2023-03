The following instruments on XETRA do have their first trading 27.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.03.2023Aktien1 GB00BNGF1L75 Midatech Pharma PLC2 CA69379U1012 P2Earn Inc.Anleihen/ETP1 US571903BL69 Marriott International Inc.2 US026874DS37 American International Group Inc.3 XS2002235518 Kaisa Group Holdings Ltd.4 XS1618597535 Logan Group Co. Ltd.5 US67077MBB37 Nutrien Ltd.6 US67077MBA53 Nutrien Ltd.7 US74340XCE94 Prologis L.P.8 XS2357307664 Punch Finance PLC9 XS2364124409 Realty Income Corp.10 XS2061962465 RL Finance Bonds No. 4 PLC11 XS2049622272 Rothesay Life PLC12 XS2575882621 Royal Bank of Canada13 XS0776269648 Sanctuary Capital PLC14 XS2154346642 Sanctuary Capital PLC15 XS1692836726 Segro PLC16 XS2445344570 Severn Trent Utilities Finance PLC17 XS1728038909 Tsinghua Unic Ltd.18 US74340XCF69 Prologis L.P.19 USU8968GAH75 Triumph Group Inc.20 JE00BPRDNL86 CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP21 JE00BPRDNM93 CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP