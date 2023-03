© Foto: Seth Wenig/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Die letzte Woche an der Wall Street war turbulent, endete aber überraschend positiv. Was bringt diese Börsenwoche? Der Wochenausblick von "Aktie der Woche"-Chefredakteur Lars Wißler für Kalenderwoche 13.

"In der vergangenen Woche reagierten die US-Märkte nach einem eigentlich positiven Wochenauftakt und einer positiv aufgenommenen Zinserhöhung heftig auf Yellens Äußerung, dass regionale US-Banken nicht unbegrenzt abgesichert seien. Große Verunsicherung an den Märkten war die Folge, doch zum Wochenschluss setzte sich die unterschwellige Stärke durch. Dies war auch notwendig, da es sich gewissermaßen um ein Do or Die Szenario handelte. Ungeachtet der Deutschen Bank konnten die amerikanischen Regionalbanken einen vielversprechenden Wochenschluss hinlegen. Der Regional Banking ETF KRE zeigt eine interessante Wendeformation.

Diese Woche ist aus Terminsicht relativ ruhig, was zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel heißen muss. Die relative Stärke ist über den Atlantik nach Amerika gewandert und das Ziel heißt vorerst 4150 Punkte beim S&P 500", so "Aktie der Woche"-Chefredakteur Lars Wißler im Gespräch mit wallstreet:online.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion