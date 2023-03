Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse ist am Freitag mit deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen, vor allem Abgaben in Bankenwerten wogen schwer auf dem österreichischen Aktienindex. Der ATX ging mit einem klaren Abschlag von 4,4% in das Wochenende, womit sich der Verlust auf die gesamte Woche gesehen auf 3,1% vergrößerte. Die am Freitag aufgetretenen Turbulenzen im Finanzsektor gingen vor allem von der Deutschen Bank aus, deren Aktien starke Abgaben verbüßten, auch die Credit Default Swaps des größten deutschen Geldhauses stiegen stark an. Unter den heimischen Bankenwerten geriet vor allem die Raiffeisen Bank International unter starken Abgabedruck, hier kommt wegen des Russlandgeschäftes immer mehr Druck von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...