European Lithium Limited erwirbt weitere Lithium-Projekte in Österreich. Mit Ontario Inc sei eine Vereinbarung unterzeichnet worden das Projekt Lachtal, das Projekt Klementkogel und das Projekt Wildbachgraben zu übernehmen. European Lithium Chairman Tony Sage: "Die Akquisition ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich Boden in einem weitgehend unerforschten und vielversprechenden Gebiet zu sichern und baut auf unserem Portfolio europäischer Projekte auf." Die österreichischen Lithiumprojekte bestehen aus 245 Explorationslizenzen mit einer Gesamtfläche von 114,6 km2. Die Lizenzen decken ein Gebiet ab, das als aussichtsreich für Lithiumvorkommen im Bergbaugebiet Steiermark in Österreich gilt. Bekanntermaßen gehört auch das ...

