HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4107/ Erwin Hof ist Leiter der Wiener Börse Akademie und Sohn von Erich Hof, einem der genialsten Kicker, die Österreich je hervorbrachte. Wir sprechen, wie es ist, in der Gegend des eigenen Eisgeschäfts und auch des historischen Wiener Börsegebäudes aufzuwachsen, über Erwins 1. Investment an der Börse, über die eigene Prognose-Börse-Idee Fundaq und letztendlich seinen Start bei der Wiener Börse Anfang der Nullerjahre, Zunächst hatte Erwin viel für die Website der Wiener Börse getan, war dann im Marketing tätig und hat nach und nach die Bereiche "Wiener Börse Akademie" und "Financial Literacy" übernommen. Wie da die Kooperation mit dem Wifi Wien läuft und ...

