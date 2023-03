Unterföhring (ots) -Deutschland hat eine neue Rätsel-Ikone! Bill Kaulitz gewinnt am Sonntagabend das Staffel-Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" und besiegt Gastgeber Sido. Damit quizzt sich Bill auf das Cover seines eigenen Rätselhefts: "Bills witziges Rätsel-Karussell" ist die eigens für die Show aufgelegte Rätselzeitschrift und ab heute zum ersten Mal im Straßenverkauf als Obdachlosenzeitschrift erhältlich.Insgesamt sehen 4,59 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 J.) das Staffel-Finale von WSMDS. Bei den jungen Zuschauer:innen zwischen 14 und 49 Jahren glänzt "Wer stiehlt Sido die Show?" mit einem neuen Bestwert der Staffel und grandiosen 21,0 Prozent Marktanteil. Mit einem Tagesmarktanteil von starken 11,2 Prozent (14-49 J.) gewinnt ProSieben den Sonntag."Bills witziges Rätsel-Karussell" ab heute im StraßenverkaufDie neue Ausgabe des Rätselhefts von WSMDS bietet den Leser:innen unter anderem richtig gemütliche Rätsel, vegane und gesunde Rätsel, 30 blanko Seiten für eigene Rätsel und zahlreiche Quizrunden aus der aktuellen "Wer stiehlt mir die Show?"-Staffel. "Bills witziges Rätsel-Karussell" ist ab heute für 2,50 Euro in deutschen Großstädten und erstmals ausschließlich im Straßenverkauf als Obdachlosenzeitschrift erhältlich. Damit werden gemeinsam mit der Stiftung dojo cares Straßenmagazine und vor allem obdach- und mittellose Menschen unterstützt."Wer stiehlt mir die Show?" geht weiter: ProSieben zeigt eine neue Staffel der erfolgreichen Quizshow noch 2023.Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 27.03.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5472530