EQS-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Zwischenbericht

Solutiance AG: Folgeauftrag für Betreiberpflichten-Controlling bei CITY IMMOBILIEN



27.03.2023 / 09:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Portfolio mit 19 Objekten

Auftragsvolumen 356 TEUR über 3 Jahre

Auftragseingang YTD 1.416 TEUR + 89% zu Q1 2022

Auftragsbestand 2023 3.631 TEUR + 82% zu Q1 2022 Die Solutiance AG (ISIN DE000A32VN59), Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, hat Aufträge für ein Portfolio von 19 Objekten der CITY IMMOBILIEN VERWALTUNGS GmbH & Co. Betreuungs-KG, einem führenden Betreiber von Shopping-Centern, Fachmarktzentren und Geschäftshäusern in Deutschland, gewonnen. Solutiance übernimmt in den Objekten das Betreiberpflichten-Controlling. Den Aufträgen waren zwei erfolgreiche Pilotprojekte vorausgegangen. Solutiance gewinnt damit ein weiteres Mal Folgeaufträge eines Kunden im Bereich Betreiberpflichten-Controlling. Die Übernahme weiterer Objekte ist geplant. Dazu Albert M. H. Roelen, Geschäftsführer von CITY IMMOBILIEN: "Die Kombination aus der Masse an technischen Anlagen, den rechtlichen Rahmenbedingungen in Verbindung mit personellen Engpässen macht den Betrieb von unseren Objekten zunehmend herausfordernder. Das Engagement von Solutiance ist ein wichtiger Baustein unserer Digitalisierungsstrategie. Mit dem Betreiberpflichten-Controlling stellen wir sicher, dass wir unsere Prüf- und Wartungspflichten für sämtliche Anlagen jederzeit nachweislich erfüllen." "Die Zusammenarbeit mit Albert Roelen und seinem Team hat wieder einmal gezeigt, dass Digitalisierung Klarheit schafft und die Automatisierung von Prozessen alle Beteiligten entlastet. In Zeiten knapper Personalressourcen und des zunehmenden Kostendrucks bei gleichzeitig wachsenden Anforderungen wird unser Smartsourcing zum strategischen Erfolgsfaktor bei der Bewirtschaftung von Immobilien", so Uwe Brodtmann, Vorstand der Solutiance AG. Im laufenden Jahr hat das Unternehmen bisher Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 1.416 TEUR gewonnen und damit den Wert des Vorjahresquartals bereits jetzt um 89% übertroffen. Dazu Jonas Enderlein, Vorstand der Solutiance AG: "Obwohl die Immobilienbranche an vielen Stellen gerade mit Herausforderungen zu kämpfen hat, können wir unseren Wachstumskurs ungehindert fortsetzen. In der Kombination aus bereits gebuchtem Umsatz plus Auftragsbestand für 2023 liegen wir mit 3.631 TEUR bereits um 82% über dem Wert für das Jahr 2022 zum Ende des ersten Quartals. Dieser Meilenstein bringt uns dem Break-Even und unserem Ziel eines ersten positiven Quartals im EBIT in 2023 wieder ein Stück näher!"



27.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com