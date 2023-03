DJ Bahn fordert von EVG schnelle Rückkehr an den Verhandlungstisch

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn hat die Gewerkschaft EVG angesichts des Warnstreiks vom Montag zu einer schnellen Rückkehr an den Verhandlungstisch gedrängt. "Wir fordern die Gewerkschaft noch einmal auf, möglichst bald an den Verhandlungstisch zurückzukehren", sagte Bahn-Sprecher Achim Stauß bei einem Statement in Berlin.

Es sei "sehr befremdlich", erst in einigen Wochen wieder verhandeln zu wollen. "Eine Lösung dieses Tarifkonfliktes gibt es nur am Verhandlungstisch", betonte Stauß. Die Angebote lägen auf dem Tisch. Noch seien sie weit auseinander, jedoch gehöre es zum Wesen von Tarifverhandlungen, "dass man sich näher kommt". Dies geschehe aber nicht auf der Straße.

"Der Megastreik der EVG legt das Land lahm", betonte Stauß. Möglicherweise könnten aber im Laufe des Tages einzelne Züge im Regionalverkehr wieder fahren. Das hänge allerdings vom Streikverlauf ab.

