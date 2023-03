FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag auf Erholungskurs eingeschwenkt. Hierzulande und auch europaweit zogen vor allem die zuletzt gebeutelten Bankaktien an.

Der Leitindex Dax stieg um rund ein Prozent auf 15 105,80 Punkte, nachdem er am Freitag wegen der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Bankenkrise und der Geldpolitik um 1,7 Prozent abgesackt war. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verbuchte zu Wochenbeginn in der Frühe ein Plus von gut einem Prozent auf 26 752,47 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um ein Prozent nach oben.

"Die vermeintliche Bankenkrise hat sich bisher nur als Sturm im Finanzwasserglas herausgestellt", schrieb Marktbeobachter Andreas Lipkow. Oftmals zögen jedoch speziell Unwägbarkeiten im Finanzsektor merkliche konjunkturelle Abkühlungstendenzen nach sich. Somit könnten sich auch dieses Mal die wirtschaftlichen Perspektiven in den USA und Europa sichtbar eintrüben./la/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, EU0009658806