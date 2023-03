Noch im gesamten restlichen März veranstaltet Alibaba.com, eine der weltweit führenden B2B-E-Commerce-Plattformen, die große jährliche "March Expo". Das Unternehmen zog bereits eine erste Zwischenbilanz.

So konnten in vielen Kategorien mitunter deutliche Steigerungen registriert werden. In den ersten sieben Tagen der "March Expo 2023" waren im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres Produkte aus den Sparten Kleidung sowie erneuerbare Energien bei deutschen Käufern am beliebtesten. Sie verzeichneten jeweils einen Zuwachs an aktiven Käufern von 129 Prozent. Dahinter folgen "Körperpflege und Reinigungsmittel" mit einem Plus von 105 Prozent sowie Autoteile mit 83 Prozent. Am ersten Tag der "March Expo 2023" sind weltweit 30 Prozent mehr Kaufanfragen eingegangen als zum Starttag des letztjährigen Events.

Bei dem exklusiven Online-Promotion-Event für neue Produkte, Dienstleistungen und Verkaufsmöglichkeiten haben Käufer die Chance, neue Trends zu entdecken und von einmaligen Rabatten zu profitieren. In diesem Zeitraum bekommen sie die Möglichkeit, mehr als zwei Millionen Produkte, die in diesem Jahr auf den Markt kommen, vor allen anderen zu sehen. So können KMU, die auf Alibaba.com einkaufen, ihren Konkurrenten einen Schritt voraus sein und schnell auf wechselnde Käuferwünsche reagieren.

Auch werden über vier Millionen Produkte zum niedrigsten Preis in den vergangenen 90 Tagen angeboten zu erkennen an dem "March"-Label. Weitere Rabatte beispielsweise beim Kauf großer Mengen oder bei der Zahlung mit einem von vielen Online-Zahldiensten sowie flexible Zahlungsbedingungen machen das Event zu einer Veranstaltung von großer Wichtigkeit für deutsche KMU, die sich auf dem Markt etablieren oder gewinnbringend bleiben wollen.

Schon über 700.000 Stream-Zuschauer

Während der "March Expo 2023" werden bei über 200 Präsentationen wegweisender Unternehmen innovative Produktionstechnologien vorgeführt. Außerdem gewähren Zulieferer in Livestreams exklusive Ein- und Ausblicke auf bahnbrechende Produkte. Während diesen ist es auch möglich, dass Käufer und Anbieter in Echtzeit miteinander interagieren. In der ersten Woche der "March Expo 2023" sahen bereits über 700.000 B2B-Einkäufer weltweit die zahlreichen Livestreams ein sicheres Zeichen, dass sie die direkte Kommunikation bevorzugen. Dabei ist anzumerken, dass die Streams nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Deutsch, Französisch oder in anderen Sprachen stattfinden. Die Zahl der nicht-englischen Streams stieg im Vergleich zur letztjährigen "March Expo" um 166 Prozent.

Bei dem Event sollen jedoch nicht allein neue Produkte präsentiert und Trends ausgelotet werden. Es hilft vor allem, deutschen KMU in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit mit verlässlichen Lieferanten für den Bezug wichtiger Produkte und Services zusammen zu kommen. Für einen Wettbewerbsvorteil sorgt auch Käuferschutzservice von Alibaba.com, "Trade Assurance", der den Kauf von Bezahlung über Lieferung bis zur Zustellung absichert. Es stehen über 20 Bezahlmöglichkeiten zur Auswahl, zudem können Kunden in Raten oder bis zu 60 Tage später zahlen. Versand- und Lieferzeiten werden garantiert eingehalten und auch im Falle einer Rücksendung und Rückerstattung wird für die volle Kundenzufriedenheit gesorgt.

Die "March Expo 2023" findet noch bis zum 31. März statt. Auch in Zukunft plant Alibaba.com, Seminare und Webinare zum Thema digitale Beschaffung auf dem deutschen Markt durchzuführen, um deutsche KMU beim Übergang in eine digitale Welt zu unterstützen.

