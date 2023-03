Berlin (ots) -Die Zeiten des traditionellen Haustürverkaufs sind längst nicht vorbei: Denn ob Elektrogeräte, Glasfaser oder Photovoltaikanlagen - die neuesten technischen Produkte in Deutschland sind nach wie vor erklärungsbedürftig. Und wie könnte eine Produkterklärung besser erfolgen als direkt in einem persönlichen Gespräch?"Viele Leute sind der neuen Technik sehr offen gegenüber - es gibt dennoch einige, die sehr skeptisch sind, weil sie noch nicht verstehen, welchen Vorteil oder Sinn sie für sie hat", erklärt Fabian Durek. Mailings oder Online-Werbung erreichen die Kunden kaum. "Die tausenden Vertreter in Deutschland sind diejenigen, die aktuell Digitalisierung und Nachhaltigkeit verkaufen - und sie müssen verkauft werden, um beim Ausbau weiterzukommen!"Durek gilt mit tausenden Beratungsgesprächen im Door2Door-Geschäft als einer der angesehensten Experten der Branche und bildet auch zahlreiche Vertriebe aus. Im Folgenden verrät er, wie ein Arbeitstag im Leben eines Door2Door-Verkäufers aussieht und warum es sich lohnt, in den Door2Door-Vertrieb einzusteigen.Der Door2Door-Vertrieb - ein Beruf mit vielen VorteilenTrotz steigendem Onlinehandel, ist der Door2Door-Verkauf immer noch ein wichtiger Baustein im Vertrieb. Denn dieser ermöglicht im Gegensatz zum Onlinehandel, dass erklärungsbedürftige Produkte direkt bei Kunden vorgestellt werden. So können mögliche Fragen beantwortet und mögliches Feedback sofort eingeholt werden. Zudem spricht für den Direktvertrieb vor allem der persönliche Austausch mit dem Kunden - ein Aspekt, der in einer digitalen Welt für viele Menschen immer wichtiger wird.Der Door2Door-Verkauf hat somit nicht nur für Hersteller und Kunden, sondern auch für diejenigen, die den Beruf ausüben, viele Vorteile. Wer in den Beruf des Door2Door-Verkäufers einsteigt, darf sich auf viel Abwechslung freuen - denn kein Kunde ist gleich und der berufliche Alltag spielt sich nicht etwa immer in ein und demselben Büro, sondern größtenteils draußen an der frischen Luft ab.Der Alltag eines Door2Door-Verkäufers bietet somit jede Menge Entwicklungschancen, die ebenfalls keinesfalls unbelohnt bleiben: Door2Door-Verkäufern bieten sich hohe Verkaufsprovisionen und schnelle Aufstiegschancen. Wer somit sein Einkommen am liebsten selbst gestalten und seine Führungsambitionen schnell verwirklichen will, ist im Door2Door-Vertrieb gut aufgehoben!Warum für Door2Door-Verkäufer kein Tag wie der andere istDer Arbeitstag eines Door2Door-Verkäufers bringt jeden Tag spannende Herausforderungen mit sich. Für Verkäufer, die auch persönlich wachsen wollen und ihre Ziele möglichst schnell erreichen möchten, ist das ein ideales Umfeld für die eigene Entfaltung. Morgens im Büro angekommen, trifft der Door2Door-Verkäufer zunächst das Team. Gemeinsam werden dann die Ziele für den Tag besprochen und nicht selten finden auch Schulungen statt, in denen Door2Door-Verkäufer zusätzliche Anreize erhalten, um Verkäufe zum Abschluss zu bringen.Dabei muss ein Door2Door-Verkäufer meist kaum etwas über das zu vertreibende Produkt wissen, denn im Vertrieb reichen oftmals allein die eigenen Fähigkeiten im Verkauf. Kurz gesagt: Ein Door2Door-Verkäufer muss nur verkaufen können, um erfolgreich zu sein. Darin liegt jedoch auch die große Chance - sie können sich so allein auf ihr Verkaufs-Know How konzentrieren und Experten in ihrem Fach werden.Der persönliche Kontakt an der Haustür bietet viel FlexibilitätZu den täglichen Herausforderungen eines Door2Door-Verkäufers gehört es, potenzielle Kunden von den Vorteilen des eigenen Angebots zu überzeugen. Dabei bietet der Door2Door-Vertrieb viel Flexibilität, da im Direktkontakt oftmals auch weitere Dienstleistungen verhandelt werden und zusätzliche Margen erzielt werden können.Ein guter Door2Door-Verkäufer schafft bis zur Mittagspause fünf bis sechs Neukunden. Zu Mittag geht der Door2Door-Verkäufer mit dem Team gemeinsam etwas essen. Nicht selten werden währenddessen die Erfolge der ersten Tageshälfte besprochen. Anschließend geht das Team noch einmal für weitere drei bis vier Stunden in den persönlichen Kontakt mit Kunden. Ein guter Verkäufer kommt auf neun bis elf Neukunden täglich - und verdient zwischen 500 und 1.000 Euro am Tag.Auf jeden Fall können Door2Door-Verkäufer mit einer Tätigkeit rechnen, die unbegrenzte persönliche Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Wer dabei seine Ziele als Verkäufer noch schneller erreichen will, kann sich mit einem Coaching bei der SHRS Consulting GmbH in kürzester Zeit hocharbeiten.Über die SHRS Consulting GmbH:Sabrina Nennemann und Fabian Durek sind die Gründer und Geschäftsführer der SHRS Consulting GmbH und Experten im Door-to-Door-Vertrieb. Sie unterstützen Haustürverkäufer mit gezielten Coachings dabei, ihr Business zu stärken, neue Verkaufsskills zu erlernen und ihren Umsatz schrittweise zu steigern. 