Theramex, ein weltweit führendes Spezialpharmaunternehmen, das sich für Frauen und ihre Gesundheit einsetzt, hat mit Radius Health, Inc. eine exklusive Lizenzvereinbarung über die Rechte zur Vermarktung von ELADYNOS® (Abaloparatid) geschlossen. Es handelt sich um einen neuartigen Knochenbildner zur Behandlung von Osteoporose bei postmenopausalen Frauen mit erhöhtem Frakturrisiko.

Theramex will ELADYNOS® auf exklusiver Basis im Europäischen Wirtschaftsraum, in Großbritannien, Australien und Brasilien vermarkten und vertreiben.

"Theramex hat erneut sein Engagement für Frauen und die Pflege und das gute Management der Knochengesundheit bewiesen, indem es dieses wichtige Produkt in unser Osteoporose-Franchise aufgenommen hat. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit Radius, die auf unserem wachsenden Portfolio aufbaut und unsere Missionen zur Verringerung des Frakturrisikos für viele postmenopausale Frauen, die an Osteoporose leiden, aufeinander abstimmt." Rob Stewart, CEO von Theramex

"Wir begrüßen es sehr, dass Theramex postmenopausalen Frauen in Europa, die von dieser wirkungsvollen Behandlung profitieren könnten, Abaloparatid zur Verfügung stellt. Unsere gemeinsame strategische Vision, wirksame Lösungen für den richtigen Patienten zu finden, gibt uns ein unerschütterliches Vertrauen in diese Partnerschaft. Wir freuen uns auf die weitere globale Verbreitung von Abaloparatid bei Osteoporose-Patienten weltweit." Scott Briggs, CEO von Radius

Über Theramex

Theramex ist ein führendes, weltweit tätiges Spezialpharmaunternehmen, das sich für Frauen und ihre Gesundheit einsetzt. Mit einem breiten Portfolio innovativer und etablierter Marken in den Bereichen Empfängnisverhütung, Fertilität, Menopause und Osteoporose unterstützt Theramex Frauen in verschiedenen Lebensphasen. Theramex ist bestrebt, Frauen zuzuhören, sie zu verstehen und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden und ihnen Gesundheitslösungen anzubieten, die zur Verbesserung ihrer Lebensqualität beitragen. Die Vision von Theramex ist es, ein lebenslanger Partner für Frauen und medizinische Fachkräfte zu sein, die sie behandeln, indem wir patientenbezogene, wirksame Lösungen anbieten, die Frauen in jeder Lebensphase betreuen und unterstützen.

www.theramex.com

Über Radius

Radius ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf ungedeckte medizinische Bedürfnisse in den Bereichen Knochengesundheit, seltene Krankheiten und Onkologie konzentriert. Das Hauptprodukt von Radius, TYMLOS® (Abaloparatid) als Injektion, wurde von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA im April 2017 für die Behandlung von postmenopausalen Frauen mit Osteoporose und hohem Frakturrisiko und im Dezember 2022 für die Behandlung von Männern mit Osteoporose und hohem Frakturrisiko zugelassen.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur hat ELADYNOS® (Abaloparatid) als Injektion für die Behandlung postmenopausaler Frauen mit Osteoporose und hohem Frakturrisiko zugelassen, d. h. für Frauen mit einer osteoporotischen Fraktur in der Vorgeschichte, mit multiplen Risikofaktoren für Frakturen oder für Patienten, bei denen andere verfügbare Osteoporose-Therapien nicht anschlagen oder nicht vertragen werden. Dieses Arzneimittel steht unter zusätzlicher Beobachtung, das heißt, es wird noch intensiver überwacht als andere Arzneimittel.

www. radiuspharm.com

