München (ots) -Elias Nerlich aka Eligella (1,4 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) versammelt deutsche Streamer-Größen im luxuriösen Sankt Moritz auf dem SunIce Festival zu den "ELIGELLA WINTER GAMES" - am 31. März 2023 ab 15:00 Uhr im Livestream auf Joyn. Mit atemberaubendem Bergketten-Panorama im Rücken, beschwingt von Techno Beats, bieten sich Content Creator*innen wie Trymacs (3,3 Mio. Abonnent*innen auf Twitch), unsympathischTV (2,7 Mio. Abonnent*innen auf YouTube) und ViscaBarca (1,7 Mio. Abonnent*innen auf YouTube) einen erbitterten Kampf um Ruhm und Ehre. Wer wird als Sieger vom Berg gehen?Drei Teams, neun Spielrunden und ein alles entscheidendes Finale: Bei den "ELIGELLA WINTER GAMES - hosted by SunIce Festival" treten Team Eli (Eligella, Trymacs, xfibii, xRohat), Team SidneyEweka (SidneyEweka, honeypuu, MoAuba, Amar) und Team Melina (Melina, Eldos, unsympathischTV, ViscaBarca) gegeneinander an und liefern sich einen einmaligen Showdown. Insgesamt gilt es, alle neun Spielrunden zu gewinnen, um ins große Finale einzuziehen. Die Teilnehmer*innen müssen beweisen, dass ihnen in den Disziplinen Wissen, Geschicklichkeit und Durchhaltevermögen niemand etwas vormachen kann, um die "ELIGELLA WINTER GAMES" für sich zu entscheiden. Bei den Spielen handelt es sich um eine Kombination aus In- und Outdoor-Games, ausgetragen auf dem Gelände des SunIce Festivals. Moderiert werden die "ELIGELLA WINTER GAMES" von Allroundtalent Marc Eggers (546.000 Abonnent*innen auf YouTube) und Sportkommentator Robert "Robby" Hunke.Joyn überträgt die "ELIGELLA WINTER GAMES" am 31. März 2023 ab 15:00 Uhr im Livestream. Ausgerichtet wird das Live-Event im Rahmen des SunIce Festivals, das auch als Sponsor unterstützt. Produziert wird das Format in Zusammenarbeit mit der RABONA GmbH.Pressekontakt:Bei Fragen zum Event:PEPPERSTARK GmbHRaphaela LeebTel.: +49 151 6751 7006raphaela.leeb@pepperstark.dePressekontakt Joyn:Luisa HollmannTel.: +49 151 59972633luisa.hollmann@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5472662