Drei große Management-Initiativen - namentlich das Werbe-Abonnement, die Passwort-Maßnahmen und die Gaming-Bemühungen - haben die Netflix-Aktie wieder kräftig aufgepäppelt. Im Februar und März hat das Aufwärtsmomentum aber etwas an Fahrt verloren. Doch Ende vergangener Woche erhielten die Papiere des Streaming-Konzerns dann von Analystenseite Unterstützung.Denn die Analysten der Bank of America bestätigten am Freitag ihre Kaufempfehlung und ihr Kursziel von 410 Dollar für die Netflix-Aktien. Ausgehend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...