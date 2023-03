Die Pharmakonzerne kommen wegen auslaufender Patente immer mehr in Zugzwang. Ins Visier geraten deswegen die Pipelines der Biotech-Unternehmen. Anleger können sich auf satte Übernahmeprämien freuen.Patente von mehr als 250 Milliarden Dollar verlieren in den kommenden zehn Jahren laut der US-Gesundheitsbehörde FDA ihren Patentschutz. Dementsprechend dürfte das Übernahmekarussell in der Pharma- und Biotech-Branche wieder ordentlich Fahrt aufnehmen. Für einen Paukenschlag sorgte zuletzt bereits Pfizer. ...

