NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 61,30 auf 96,90 Euro angehoben. Die Heidelberger hätten beim Thema Dekarbonisierung in der europäischen Baustoffbranche die Nase vorn, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Hierdurch dürfte man auch die Profitabilität weiterhin stärker steigern können als andere. Die Preisdynamik bleibe stark./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2023 / 11:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2023 / 19:05 / ET

DE0006047004